«Замки вскроют». Адвокат рассказал, как Долину будут выселять из квартиры в Хамовниках

Адвокат Зуй: если Долина за 5 дней не освободит квартиру, приставы вскроют замки

Певица Лариса Долина сорвала запланированную процедуру передачи квартиры Полине Лурье, поэтому ее будут принудительно выселять судебные приставы. Это процесс стандартизирован, пояснила aif.ru адвокат Ирина Зуй.

Лурье и ее адвокат Светлана Свириденко уже обратились в Федеральную службу судебных приставов. В своем заявлении они попросили возбудить исполнительное производство, чтобы принудительно выселить Долину из квартиры.

Зуй разъяснила, что после принятия заявления судебный пристав-исполнитель вынесет постановление. В документе для Долиной будет установлен срок для добровольного исполнения решения суда. Обычно он составляет пять дней.

«Документ направляется должнику через сервис „Госуслуги“ или заказным письмом по почте. Отсчет срока для освобождения помещения начинается с момента получения постановления ответчиком», — уточнила адвокат.

Если артистка не вернется к установленной дате и добровольно не освободит жилое помещение, то приставы в присутствии Полины Лурье и понятых вскроют дверные замки. Квартиру передадут новой владелице, составив акт.

Ранее Свириденко заявила, что Долина должна освободить жилое помещение в ближайшие пять дней.