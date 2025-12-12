После исповеди на Первом канале певицу Ларису Долину не стали вырезать из новогоднего фильма: отмены, которую ждали, и на этом уровне не произошло. Более того, на показе в «Октябре» устроили вопиющий перфоманс с летящими с неба долларами. Такая выходка еще больше возмутила россиян. Люди с нетерпением ждут 16 декабря, когда Верховный суд должен начать рассматривать квартирное дело артистки.

Россияне не простили? Речь идет о новом новогоднем фильме «Невероятные приключения Шурика». После скандала с квартирой и решения суда об аннулировании сделки россияне разозлились на певицу. В итоге появились слухи, что ее концерты отменят, а в проектах, где звезда успела поучаствовать, — вырежут сцены. Однако все изменилось 5 декабря, когда Долина высказалась в специальном выпуске «Пусть говорят». На шоу не было экспертов и зрителей, а сама программа длилась чуть больше получаса. Там артистка подробнее рассказала об обмане аферистов, а также пообещала постепенно вернуть деньги пострадавшей покупательнице Полине Лурье.

Обещания были неискренними? Несмотря на, казалось бы, искреннее признание артистки, ей поверили далеко не все. Многие посчитали, что звезде пришлось высказаться из-за страха отмены. Например, профайлер Илья Анищенко, внимательно изучивший поведение исполнительницы на шоу, посчитал, что Долину заставили прийти на «Пусть говорят». «Там есть момент, где она точно врет, что физически не могла выйти и прокомментировать ситуацию. Возможно, с ней уже в этот момент работали, она сама боялась что-то сделать», — предположил он в беседе с «Царьградом». После выпуска «отменять» Долину почему-то перестали. На шоу она появляется, на сцену выходит. Звезда даже появилась на «Песне года». Единственное изменение — не вышла вместе с остальными звездами во время общего номера.

Долина выше закона? Теперь россияне негодуют. Больше их раздражает не то, что артистка продолжает получать деньги за концерты и съемки как ни в чем не бывало, а что звезда словно выше закона. Будто в России есть телефонное право вместо права настоящего. Кроме того, масла в огонь подлила премьера фильма. Там Долина перепела песню Инстасамки «За деньги — да». Особенно шквал негатива вызвал дикий перфоманс с баксами, а в финальных титрах сделали шуточное заявление о том, что клип создали под влиянием мошенников. Люди восприняли шутку как публичное высмеивание горя пострадавших, которые отдали последние деньги за жилье, но из-за «эффекта Долиной» остались ни с чем. В итоге раскритиковали не только певицу, но и всю картину в целом. «Какая гадость, мерзость и пошлость. От выбора сюжета (сами ничего не могут создать, только пошлые ремейки) до исполнителей всего этого балагана!»; «А что Долину вырезать? Она в фильме мемом стала! В точку ее сущность показана»; «Плевок в лицо народу. Столько людей из-за нее пострадали, что она должна тише воды ниже травы сидеть, а не рожей своей светить»; «Против народа не попрешь. Нас больше»; «Долина решила по-быстрому разбогатеть, но мошенники ее кинули, тогда она кинула покупательницу своей квартиры. А потом случился эффект нулевой бабки», — написали комментаторы.

Дело продолжают расследовать Кто кого обманул и кто настоящая жертва — предстоит разобраться правоохранителям. Из официальных документов следует, что по делу о мошенничестве с квартирой Долиной провели судебную экспертизу. Такое исследование способствует выяснению обстоятельств и выявлению фактов, связанных с нарушениями закона в политической отрасли. Проще говоря, именно экспертиза помогла следователям доказать (или опровергнуть) предположение, что певица была под влиянием мошенников, которые психологически воздействовали на нее. Речь идет не о простой ошибке или невнимательном изучении документов. Выводы с экспертизы не были оспорены сторонами в суде и вошли в доказательную базу. Четырех участников преступления уже осудили. Балашихинский городской суд вынес приговор курьеру Анжеле Цырульниковой, Артуру Каменецкому, Андрею Основе и Дмитрию Леонтьеву. Им назначили сроки лишения свободы от четырех до семи лет. На каждого также наложили штраф в размере 900 тысяч рублей.

Решение за Верховным судом Сама Полина Лурье от предложения Долиной о постепенном возвращении денег отказалась. Покупательница не согласна с решением суда об аннулировании сделки и намерена бороться. За помощью обратились в Верховный суд, который истребовал материалы дела. Жалоба поступила 2 декабря, дата рассмотрения — 16 декабря. Россияне с нетерпением ждут решения. Интерес подогрел тот факт, что Долина не заплатила налог за спорную квартиру. Как отметила адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко, звезда с июня по декабрь 2024 года жила там, но за налог (более 100 тысяч рублей) денег не внесла. Его оплатила Лурье.