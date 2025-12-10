По делу Долиной провели судебную политологическую экспертизу

Судебную политологическую экспертизу провели в рамках уголовного дела о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной. Об этом свидетельствуют документы, которые оказались в распоряжении РИА «Новости» .

Экспертизу провели на основании постановления руководителя следственной группы отдела по расследованию «дистанционных хищений» УВД по ЦАО ГУ МВД.

Судебная политологическая экспертиза представляет собой исследование процессов, документов и явлений, которое помогает узнать обстоятельства, связанные с нарушениями закона в политической сфере.

Ранее Долина заявила в суде, что спорная квартира в Москве была основным местом жительства ее семьи. Певица также обвинила покупательницу Полину Лурье в том, что та не проявила бдительность при сделке с недвижимостью.