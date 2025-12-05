Лариса Долина не заплатила налог за спорную квартиру

Адвокат Свириденко: налог на имущество за квартиру Долиной заплатила Лурье

Артистка Лариса Долина не уплатила налог на имущество физических лиц более 100 тысяч рублей за спорную квартиру, средства внесла покупательница Полина Лурье. Об этом РИА «Новости» сообщила адвокат женщины Светлана Свириденко.

По ее словам, с июня по декабрь 2024 года Долина проживала в спорной квартире, но не заплатила налог.

«Его заплатила Лурье, не пользуясь квартирой. Несмотря на признание недействительным договора купли-продажи, налоговая служба выставила требование об уплате налога», — сказала правозащитник.

Свириденко уточнила, что речь идет о сумме более 100 тысяч рублей, а возражения Лурье со ссылкой на нормы гражданского законодательства во внимание не приняли.

Ранее стало известно, что Верховный суд рассмотрит жалобу Полины Лурье по сделке с квартирой Долиной 16 декабря. Известно, что суд запросил данные об аннулировании сделки купли-продажи.