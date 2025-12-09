Долина не стала петь в общем номере со звездами на «Песне года»

Певица Лариса Долина не вышла вместе с остальными звездами во время общего номера премии «Песня года». На это в своем Telegram-канале обратила внимание журналистка Алена Жигалова.

«Момент, который остался незамеченным. Лариса Долина хоть и появилась вчера на „Песне года“, но в общем номере участия не принимала», — написала она.

Жигалова отметила, что все последние годы композицию «Песня остается с человеком» на премии Долина всегда пела вместе со всеми.

Ранее стало известно, что Лариса Долина прошла психолого-психиатрическую экспертизу во время расследования дела о продаже ее квартиры по указке аферистов. Что именно показала экспертиза следователи пока не раскрыли.

Мошенники, обманувшие артистку, использовали фото звезды «Человека-паука» Тома Холланда в поддельных документах. Из-за этого россияне атаковали соцсети артиста и в шутку спрашивали, как он смог «обмануть» российскую звезду.