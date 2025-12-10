Долину заставили пойти на «Пусть говорят»: ложь в эфире Первого канала вычислили по жестам
Профайлер Анищенко: Долину вынудили пойти на интервью из-за шума вокруг дела
Новый этап в истории с Ларисой Долиной наступил после ее публичного признания на федеральном телеканале. Впервые артистка прокомментировала ситуацию и обозначила свою позицию. Но оказалось, что все не так просто: профайлер Илья Анищенко раскрыл возможный истинный мотив певицы. Он уверен, что звезду заставили выступить в эфире.
Пошла на шоу не по своей воле?
Интервью показали в эфире программы «Пусть говорят» 5 декабря. Оно называлось «Лариса Долина: откровенный разговор» и длилось чуть больше получаса. Зрители видели только трех людей. Экспертов на диванах не было.
Двое находились в самой студии — ведущий Дмитрий Борисов и сама артистка. Также показали кадры с осужденной за мошенничество курьером — женщиной, забравшей у звезды деньги и передавшей их аферистам.
Специалист по лжи и языку жестов, профайлер Илья Анищенко детально изучил выпуск и выразил уверенность, что звезду заставили пойти на шоу.
«Там есть момент, где она точно врет, что физически не могла выйти и прокомментировать ситуацию. Возможно, с ней уже в этот момент работали, она сама боялась что-то сделать. То есть принимали решение на высшем уровне, как эту ситуацию разрулить, потому что буча же поднялась очень сильная», — сказал Анищенко в беседе с «Царьградом».
Нужно было разрядить обстановку
Он напомнил, что в Сети появились термины «эффект Долиной» и «схема Долиной». Началась жесткая информационно-психологическая атака на артистку с критикой судебной системы. В этом случае звезда стала «нулевым пациентом». Вероятно, на нее надавили и заставили высказаться.
При этом даже специалисту по лжи трудно понять, говорит ли Долина правду в эфире насчет того, что вернет 112 миллионов рублей купившей ее квартиру Полине Лурье. Абсолютно очевидно, что певица глубоко сомневается, однако необходимость возврата суммы прекрасно осознает.
«Мне кажется, ее заставили сделать это заявление. Вернет — не вернет. <…> Ну, будет стараться как минимум. В любом случае нужно было это заявление, чтобы разрядить обстановку», — сказал эксперт.
Он отметил, что многим слова Долиной не понравились, потому что люди жаждут справедливости.