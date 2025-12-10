Долину заставили пойти на «Пусть говорят»: ложь в эфире Первого канала вычислили по жестам

Новый этап в истории с Ларисой Долиной наступил после ее публичного признания на федеральном телеканале. Впервые артистка прокомментировала ситуацию и обозначила свою позицию. Но оказалось, что все не так просто: профайлер Илья Анищенко раскрыл возможный истинный мотив певицы. Он уверен, что звезду заставили выступить в эфире.

Пошла на шоу не по своей воле?

Интервью показали в эфире программы «Пусть говорят» 5 декабря. Оно называлось «Лариса Долина: откровенный разговор» и длилось чуть больше получаса. Зрители видели только трех людей. Экспертов на диванах не было.

Двое находились в самой студии — ведущий Дмитрий Борисов и сама артистка. Также показали кадры с осужденной за мошенничество курьером — женщиной, забравшей у звезды деньги и передавшей их аферистам.

Специалист по лжи и языку жестов, профайлер Илья Анищенко детально изучил выпуск и выразил уверенность, что звезду заставили пойти на шоу.

«Там есть момент, где она точно врет, что физически не могла выйти и прокомментировать ситуацию. Возможно, с ней уже в этот момент работали, она сама боялась что-то сделать. То есть принимали решение на высшем уровне, как эту ситуацию разрулить, потому что буча же поднялась очень сильная», — сказал Анищенко в беседе с «Царьградом».