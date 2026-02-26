Сегодня 05:27 Племянник президента, разбогатевший на должниках. На кого Киба променяла Лепса 0 0 0 Фото: Соцсети Ильхама Алиева и Авроры Кибы / РИА «Новости» Шоу-бизнес

Племянника президента Азербайджана Ильхама Алиева назвали новым бойфрендом Авроры Кибы — бывшей невесты певца Григория Лепса. Именно в его компании девушка провела День всех влюбленных в Бразилии. Что известно о Рустаме Гаджиеве — в материале 360.ru.

Новый парень Авроры Кибы Имя нового избранника телеграм-каналу Shot назвали люди из компании Кибы. Всего через месяц после объявления о расставании с Лепсом она публиковала в соцсетях фотографии с отдыха в Бразилии. Такими же кадрами, с карнавала в Рио-де-Жанейро и пляжа Копакабана, хвастал Гаджиев.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Молодые люди поехали большой компанией: Киба взяла подруг, а Гаджиев пригласил брата с его супругой. Последний день карнавала, 21 февраля, они провели в элитной ложе Alma Rio. Источник Super.ru сообщил, что влюбленные держались за руки и обнималась, а под утро вместе ушли. Гаджиев ранее вложился в шикарную вечеринку в честь 20-летия девушки 5 февраля. Она прошла в рыбном ресторане со звездой «Мишлен» в Москве и обошлась в 30 миллионов рублей, из которых 25 миллионов — гонорар приглашенных звезд. Именно эту часть праздника оплатил поклонник Кибы. Кто такой Рустам Гаджиев Новый бойфренд почти вдвое старше Кибы, ему 36 лет. Его бабушка по матери Рафига Алиева — выдающийся химик, родная сестра Гейдара Алиева, отца президента Азербайджана.

Фото: Ильхам Алиев с семьей. mehriban-aliyeva.az/Global Look Press / www.globallookpress.com

Отец Рауф Гаджиев занимает пост замминистра экологии и природных ресурсов республики, мать Севиндж Гаджиева возглавляет кафедру экологической химии факультета экологии и почвоведения Бакинского государственного университета. Тетя по матери Фахрия Халафова прославилась как художник-модельер, три платья из ее коллекции хранятся в фонде галереи костюма музея Эрмитаж. Сам Гаджиев-младший сколотил состояние на более приземленных вещах. В 2012 году вместе с Илькином Гарибовым, покеристом и сыном президента Unibank Эльдара Гарибова, он учредил первое в истории Азербайджана агентство по взысканию долгов Baku Collecting Agency (BOA). К осени 2025 года партнеры имели по 40% акций компании. Еще 20% отошли Рамину Гаджиеву — ресторатору, близкому другу бизнесмена и экс-зятя президента Азербайджана Эмина Агаларова.

Как стало ясно из расходов на вечеринку Кибы, мужчина не обделен деньгами. В соцсетях он публикует элитные спорткары, вертолеты, поездки в Токио, на «Октоберфест» и матчи «Манчестер Юнайтед». Его коллекторское агентство «обрабатывает» клиентов Unibank — одного из крупнейших частных банков Азербайджана. Работы хватает, так как только за первые три квартала 2024 года объем проблемных кредитов организации достигал 2,5 миллиарда рублей. Состояние Гаджиева журналисты оценили в миллионы долларов. Аврора Киба: биография Киба предупреждала подписчиков о кардинальных переменах в жизни после расставания с Лепсом. В роман с певцом, правда, верили не все из-за большой разницы в возрасте — ему 63 года. В соцсетях роман с Гаджиевым посчитали подтверждением пиар-акции — дескать, девочку готовили для сильных мира сего.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com

Правда, она и сама не из бедных. Родители Илья Беляков и Татьяна Киба являлись совладельцами компаний «БЦК Элит», «БЦК Престиж» и «БЦК Люкс», которые распоряжались коммерческими площадями на верхних этажах московского Старого Гостиного Двора. Овдовев, мать девушки управляла автомойкой в ЖК «Садовые кварталы», открыла производство лимонадов и коллекционировала недвижимость общей стоимостью около трех миллиардов рублей. В начале романа с Лепсом она поступила в Лондонский колледж моды (UAL) со стоимостью обучения в 20 тысяч долларов ежегодно и поселилась в особняке ар-деко на Пембрук-роуд. Учась на дизайнера, Киба подрабатывает моделью и рекламой в своем блоге. Ее попытки попасть на сцену пока провалились — трек «Пьяная дура» под творческим псевдонимом Avri не выстрелил.