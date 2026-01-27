А была ли любовь? Как начинался и чем закончился роман Лепса с молодой Кибой

Шоу-бизнес облетела новость: 19-летняя Аврора Киба и 63-летний Григорий Лепс расстались. Многие сразу же вынесли вердикт: Киба определенно бросила престарелого бойфренда. Однако все ли так однозначно? Что известно об истории любви пары, какие слухи ходят вокруг их расставания, с кем успела поссориться Киба за время отношений с Лепсом, вспомнил 360.ru.

Когда стало известно о паре Киба — Лепс Впервые об отношениях Лепса с молодой девушкой стало известно летом 2024 года. Тогда Авроре только-только исполнилось 18 лет. Пара появилась вместе сначала на ПМЭФ-2024, а затем на музыкальной премии «Муз-ТВ». Певец, ничего не скрывая, представил прессе молодую пассию как невесту. Это произвело эффект разорвавшейся бомбы, в основном из-за 44-летней разницы в возрасте. На протяжении полутора лет пара активно делилась моментами из личной жизни: Лепс вздыхал по поводу дорогих подарков и букетов для Кибы, а девушка, в свою очередь, рассказывала о жизни в Лондоне, где сейчас учится. В интервью Мариам Тилляевой Киба разоткровенничалась о том, каким был ее первый поцелуй с 63-летним Лепсом.

«Нам что, по пять лет, что мы будем это обсуждать? Как мне надо тебе его [поцелуй] описать? Пусть будет сочным», — отметила девушка. Когда ведущая начала предлагать свои эпитеты, которые могли бы описать поцелуй, Аврора внезапно заявила:

Если интимные подробности отношений с певцом девушка раскрывать не стала, то на съемках шоу «Мастер игры» Аврора Киба гордо заявила, что Лепс делал ей предложение четыре раза. Сам певец строил наполеоновские планы на свадьбу. Например, хотел пригласить на торжество президента России Владимира Путина. Правда, только после окончания спецоперации. «Сейчас не очень простое время. СВО и так далее, и тому подобное. Дело не в деньгах, деньги я найду. Иногда они у меня водятся, но сама атмосфера, грубо говоря, войны не располагает к тому, чтобы мы закатили свадьбу», — отметил исполнитель хита «Рюмка водки на столе».

Несмотря на разговоры о бракосочетании, летом 2025 года появились слухи, что пара рассталась. На днях Киба расставила все точки над i. «Опережая сплетни, слухи и лживые домыслы, мы официально больше не пара. Много всего доброго, теплого и хорошего было на нашем совместном пути. Эта история заканчивается на ноте благодарности и взаимоуважения. Никакой драмы. Мы всегда будем друг для друга близкими людьми, но теперь каждый готов идти своим путем дальше», — написала девушка в своих соцсетях. Лепс пока никак не прокомментировал разрыв. В комментариях нашлись недоброжелатели, которые не упустили возможность уколоть Кибу. «Контракт закончился? Или Григорий поднял прайс?»

«Ничего против не имею, но хотелось бы больше честности в этом вопросе. Ощущение, что пары и не было». То же самое сказал и человек из окружения экс-влюбленных, который пожелал остаться анонимным. «Они больше напоминали не влюбленную пару, а известного артиста и его преданную поклонницу. У Авроры реально какой‑то культ Лепса. Она его ярая фанатка», — отметил источник. Отношения пары действительно легко можно назвать пиаром. Их видели вместе только на мероприятиях, свободное от учебы время Аврора предпочитала проводить с подругами, а не с женихом. В то же время Лепс говорил: «Мне все равно, с кем она и чем занимается». Кроме того, Киба пробовала стать певицей и даже выпустила трек «Пьяная дура» под творческим псевдонимом Avri, но песня популярной не стала. Тогда буквально через полгода Киба появилась на мероприятии с Лепсом. Совпадение?

Незадолго до новости о расставании Кибу видели на концерте с другим мужчиной, и она выглядела скорее счастливой, чем переживающей разрыв с любимым. Возможно, отношения все же были настоящими, а причиной расставания стала банальная ревность. В прессе ходили слухи, что очередная ссора произошла из-за бывшей супруги Лепса Анны, которая якобы ухаживала за артистом и ради которой он влез в очередные долги. Кто такая Аврора Киба Аврора родилась 5 февраля 2006 года в семье предпринимателя Ильи Белякова и Татьяны Кибы. Белякову принадлежали компании «БЦК Элит», «БЦК Престиж» и «БЦК Люкс», владевшие более чем 2,2 тысячи квадратных метров коммерческих площадей на верхних этажах московского Старого Гостиного Двора. Другими собственниками были приближенные к мэру Москвы Юрию Лужкову бизнесмены. Поговаривают, что в нулевых эти активы приносили семье Белякова более миллиона долларов. По одним данным, в год, по другим — в месяц.

В 2017 году в бизнесе что-то пошло не так, Беляков обанкротился и умер. Сейчас мать Кибы Татьяна управляет автомойкой в элитном ЖК «Садовые кварталы». Промысел приносит им около пяти миллионов рублей в год. Недавно она основала компанию по производству лимонадов. Поговаривают, что у Кибы есть недвижимость на общую сумму около трех миллиардов рублей, среди которых коммерческие площади, особняк на Рублевке в Лапине и, предположительно, вилла на итальянском курорте Форте-деи-Марми.

Внушительные доходы семьи подтверждает получение Авророй образования за границей: стоимость одного года обучения в Лондоне обходится семье в 20 тысяч долларов. Живет девушка в квартире в особняке ар-деко на Пембрук-роуд. Месяц аренды такого жилья стоит около 3250 фунтов стерлингов (340 тысяч рублей), а покупка — полмиллиона (52 миллиона рублей).

Интересно Сейчас Киба-младшая работает моделью, учится на дизайнера одежды и продает рекламу в соцсетях. Однажды Аврора призналась, что сделала ринопластику, изменив нос. Сейчас Киба-младшая работает моделью, учится на дизайнера одежды и продает рекламу в соцсетях. Однажды Аврора призналась, что сделала ринопластику, изменив нос.

Некоторые предполагают, что Аврора не была с Лепсом из-за денег — как видно, у ее семьи внушительные капиталы. Наоборот, именно она могла платить певцу за продвижение. В последние годы ходили упорные слухи, что финансовое положение Лепса шатко. У него есть продюсерский центр, который приносит около 7,5 миллиона рублей в год. Остальные предприятия артиста — ресторан, кейтеринг, салон оптики, ферма творога, сыров и закусок, добыча песка и сбор трав на Алтае — либо уже закрылись, либо еле-еле выходят в ноль. Приятели Лепса говорят, что он погряз в кредитах и долгах. Из личной недвижимости у звезды остаются квартира в комплексе Redside стоимостью около 50 миллионов рублей и особняк в тайском стиле на Новорижском шоссе, который оценивают в 1,5 миллиарда рублей.

С кем успела поссориться Аврора Киба за время отношений с Лепсом Несмотря на юный возраст, Киба успела показать свои зубки миру шоу-бизнеса — родной стезе ее бывшего бойфренда. Конфликт с Викторией Боней Публичная перепалка с бывшей участницей «Дома-2» Боней произошла после ее нелестного высказывания об Авроре в шоу «Злые языки». «Он (отец Кибы) ушел из-за того, что обанкротился. <…> У мамы суды — она потеряла три предприятия и выплатила долгов на 25 миллионов рублей. Поговаривают, что именно от Лепса то кольцо Graff за 70 миллионов и обучение в Лондоне», — сказала телеведущая. Киба сразу же резко ответила Виктории. «Почему какая-то женщина, которая начинала с того, что продавала свое тело женатым за три тысячи евро, имеет право открывать свой рот? Судить меня и что-то говорить о моей семье, моем отце и моей жизни?» — задалась вопросом Аврора.

Она сказала, что Лепс не имеет никакого отношения к оплате ее обучения в Лондоне. Девушка посоветовала Боне разобраться в своей личной жизни, прежде чем лезть в чужую семью.

Затем начались резкие взаимные подколы. Позднее вообще выяснилось, что мать Авроры Татьяна — бывшая подруга Виктории. «Самое интересное — ее мама была моей лучшей подругой, которая жила и спала у меня дома не один год. Получается, если я там чем-то зарабатывала, мама, наверное, тоже чем-то зарабатывала. Абсурд! Я даже не знала, что эта малолетняя девочка — дочь моей бывшей подруги, с которой мы даже не ругались. Таня, ты кому отдала свою дочь? Мужику, который старше на полвека. И научи ее отвечать за свои слова», — отметила Боня. Скандал вылился в иск — в октябре прошлого года Виктория обратилась в суд с делом о защите чести, достоинства и деловой репутации. Она написала, что сожалеет, что одни женщины пытаются публично оскорбить других. «Это уже не смешно, это печально». Аврора отреагировала на иск. Она рассказала журналистам, что спокойна и думает, что это не пойдет дальше интернета.

Человек первым начал эту историю. Я считаю, что у человека закончилось инфополе и теперь ему очень нужно поговорить. Аврора Киба

Она была уверена в собственной победе. «Мы не проигрываем. Там юристы не очень хорошие. Наши юристы и наши адвокаты перебьют всех».

Перепалка с Филиппом Киркоровым Во время съемок шоу «Мастер игры» поп-король Филипп Киркоров назвал Аврору Кибу «просто девушкой кого-то», которой «как личности не существует». Аврора подробно рассказала, кто она и сколько образований у нее за плечами, однако должного эффекта на Киркорова это не произвело. Позднее Киба порассуждала на эту тему в соцсетях. «Если мои родители воспитали меня так, что я не показываю все материальные блага и возможности семьи, это совсем не значит, что я эскорт, не личность или что моя мама продала меня старому деду, как многие выражаются!» — написала блогер. Затем Киба заявила, что не собирается называть королем никого из шоу-бизнеса. «Хотя бы потому, что этот человек когда-то выступал перед моими родителями», — указала Аврора на Киркорова.

Ссора с певицей Марго На том же шоу «Мастер игры» Аврора вступила в словесную перепалку и с Марго Овсянниковой. Певица публично усомнилась в искренности романа Кибы и Лепса. Она заявила, что артиста видели с другой девушкой. В ответ на это Аврора пригрозила Марго сменить тон и обвинила ее в желании пропиариться. Марго же в свойственной ей манере сохраняла спокойствие и едко поддевала оппонентку. Когда Киба немного остыла, она прокомментировала ситуацию так: «Марго точно не судить чужие отношения. Скорее не стыдно ли ей делать то, что она делает? И жить так, как она живет? У Марго очень спорная репутация, если вы понимаете».