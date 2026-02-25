Недолго скучала по Лепсу. Новым ухажером Кибы стал племянник президента Азербайджана

Бывшая избранница Григория Лепса Аврора Киба уже нашла себе нового ухажера. Предположительно, им стал племянник президента Азербайджана Ильхама Алиева и долларовый миллионер, сообщил телеграм-канал Shot .

После расставания с Лепсом девушка отправилась в Бразилию на День влюбленных в компании приближенных к Алиеву людей.

«Ей приписывают роман с одним из племянников азербайджанского президента — Рустамом Гаджиевым. С ними брат Рустама с женой и подруги. В своих соцсетях они танцуют на карнавале в Рио и одновременно выкладывают снимки знаменитого пляжа Копакабана», — написали авторы поста.

Гаджиев, предположительно, оплатил услуги тамады Ксении Собчак и других звезд на вечеринке в честь 20-летия Кибы. Праздник состоялся 5 февраля, его оценили в 30 миллионов рублей.

С 2012 года Гаджиев возглавляет Первое коллекторское агентство Азербайджана. В Сети он регулярно поздравляет президента с днем рождения, постит снимки элитных спорткаров, кадры из поездок на Октоберфест, в Токио и с матчей «Манчестер Юнайтед».

«Рустам Гаджиев почти вдвое старше Авроры — ему 36 лет. Детей нет. Его бабушка — родная сестра Гейдара, отца Ильхама Алиева», — выяснил Shot.

Мать является почетным преподавателем Бакинского государственного университета и возглавляет кафедру экологической химии. Отец, Рауф, Гаджиев, — заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Лепс ранее намекнул, что устал от романтических отношений. В размолвке артист обвинил самого себя.