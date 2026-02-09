Лепс не пришел на празднование 20-летия бывшей невесты Авроры Кибы

Проигнорировавший вечеринку в честь 20-летия бывшей невесты Авроры Кибы народный артист России Григорий Лепс стал главным объектом шуток участников встречи. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Ведущая торжественного мероприятия Ксения Собчак в шутку сравнивала меховую юбку Авроры с париками бывшего возлюбленного, а приглашенные артисты исполняли переделанные песни популярного исполнителя.

Особенно отличилась несостоявшаяся теща Лепса, которая выступила под фонограмму его песни со словами «Я поднимаю руки, мне хочется сдаться, ведь больше не ребенок, тебе уже двадцать».

По подсчетам Shot, на аренду ресторана, гонорары звездных гостей, угощения, а также работу фотографов и рилсмейкеров Киба потратила не менее 30 миллионов рублей.

Кроме того, отметившая 20-летие девушка в качестве новой пассии выбрала сына певицы Ирины Дубцовой Артема, с которым обнималась весь вечер.

Певец Григорий Лепс взял на себя ответственность за разрыв после двух лет отношений с Авророй Кибой. Он пояснил, что «набедокурил», чем допустил расставание с молодой светской львицей. Артист признался, что пока не думает о новых отношениях и намерен полностью сосредоточиться на своем творчестве.