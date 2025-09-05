05 сентября 2025 02:05 Принц-невидимка Гейдар Алиев. Что известно о будущем президенте Азербайджана и его золотых дворцах в трех странах 0 0 0 Фото: mehriban-aliyeva.az/Global Look Press / www.globallookpress.com Мир

В тени могущественной династии Алиевых, десятилетиями правящей Азербайджаном, растет ее единственный наследник по мужской линии — Гейдар Алиев — младший. Он ведет жизнь призрака, избегая публичности, но владея миллиардными активами по всему миру от Лондона до подмосковной Барвихи. Почему его имя связывают с будущим президентством, как 11-летний мальчик стал владельцем лондонской недвижимости, и при чем здесь конституционная реформа — в материале 360.ru.

Наследник-невидимка Он родился в 1997 году, когда его отец уже был влиятельным депутатом и нефтяным магнатом, а дед — действующим президентом Азербайджана, в честь него и назвали мальчика. С первых дней жизни местные и иностранные СМИ прочили ему президентское будущее. Однако в отличие от своих старших сестер, Лейлы и Арзу, известных ярких тусовщиц, Гейдар почти не появляется на экранах. Он редко становится героем светской хроники, создавая разительный контраст с бурной публичной жизнью остального семейства.

Фото: Лейла Алиева / РИА «Новости»

В Азербайджане даже ходят слухи о причинах такой скрытности. Одни объясняют это природной скромностью наследника, другие — гипотетическими проблемами со здоровьем, которые требовали лечения в американской клинике еще в подростковом возрасте. Но как бы ни старался Гейдар оставаться в тени, от долга перед родиной (или хотя бы его видимости) не скроешься. Даже если родина — это Азербайджан, который к тому же тогда находился в состоянии войны. Парадная служба и закрытая свадьба После получения образования в дипломатической академии при МИД в Баку Гейдар-младший, по официальной версии, отправился отдавать долг родине. Службу он проходил в элитных частях спецназа при Службе государственной безопасности, хотя оппозиционные СМИ утверждали, что фактически никакой службы не было. Торжественную присягу молодого человека посетили его вечно занятые родители, что широко освещалось, а сама часть располагалась в непосредственной близости от Баку. Этот факт иронично контрастировал с призывом армянского лидера Никола Пашиняна отправить наследника азербайджанского президента на передовую, ведь «погибают сыновья других азербайджанцев». Как и его отец, после армии Гейдар приступил к экономической и политической карьере в правящей партии «Новый Азербайджан».

Фото: РИА «Новости»

В ноябре 2022 года по сообщению его матери Мехрибан Алиевой, Гейдар женился в узком семейном кругу. Личность его жены тщательно скрывается от общественности — в соцсети опубликовали лишь снимки со спины, что породило слухи о возможном скором пополнении в семье наследника. По данным инсайдеров, Гейдар-младший сейчас занимается предпринимательской деятельностью, склонность к которой проявил еще в детстве, якобы основав свою первую офшорную компанию еще в начальной школе. Но предпринимательская деятельность — дело тонкое, особенно когда твоя семья десятилетиями у руля нефтяной державы. И пока Гейдар постигал азы бизнеса в Азербайджане, его личный инвестиционный портфель, судя по всему, уже давно вышел на международный уровень. Нефтяная династия с глобальными амбициями Клан Алиевых — это настоящая династия, правящая Азербайджаном с перерывами с 1969 года, когда советскую республику возглавил Гейдар Алиев. Его сын, Ильхам Алиев, получил власть в наследство в 2003 году от тяжело больного отца и с тех пор последовательно укреплял семейную власть, а в браке с Мехрибан Пашаевой еще и соединил влияние собственного «нахичеванского клана» с могущественной родней жены.

Фото: Гейдар Алиев — старший / РИА «Новости»

Гейдар Алиев сделал карьеру в КГБ Азербайджанской ССР, дослужившись до председателя комитета и звания генерал-майора, а в 1969 году возглавил республику. В 1982 году его перевели в Москву на пост первого заместителя председателя Совета министров СССР, так он стал одним из самых влиятельных азербайджанцев в советской истории. После возвращения в Азербайджан в 1990-х Гейдар Алиев снова возглавил страну, а в 2003 году фактически передал власть своему единственному сыну Ильхаму. Тот, в свою очередь, назначил свою жену Мехрибан первым вице-президентом, а их единственного сына Гейдара-младшего готовит в преемники.

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com / Мехрибан Алиева / www.globallookpress.com

Именно Гейдару-младшему принадлежат четыре здания на Мэддокс-стрит в фешенебельном лондонском районе Мейфэр, которые он купил в 11 лет. Также за ним числятся девять объектов недвижимости в Дубае общей стоимостью 44 миллиона долларов, что является частью семейного состояния. Особого внимания заслуживает роскошный особняк в подмосковном поселке «Сады Майендорф» площадью 1,6 тысячи квадратных метров с бассейном и личным кинозалом. В этом же поселке два особняка принадлежат его сестре Лейле, а родителям принадлежит квартира на Большой Якиманке в центре Москвы. Связи семьи с Россией очень тесные: Ильхам Алиев учился в МГИМО, а в начале 1990-х открыл в Москве свою первую бизнес-компанию «Ориент». Большую часть времени дети Алиевых проводят между Москвой и Баку, что объясняется особой любовью родителей к российской столице.

Фото: Ильхам Алиев на фоне портрета своего отца Гейдара Алиева — старшего / РИА «Новости»

Впрочем, даже у таких могущественных кланов иногда случаются досадные проколы с местными налоговыми службами. Налоговый просчет как дипломатический сигнал В июле 2025 года разразился курьезный скандал вокруг фигуры Гейдара Алиева — младшего. Налоговые органы России выявили, что наследник азербайджанского президента задолжал почти миллион рублей (946 тысяч) по налогу на свой роскошный особняк в подмосковной Барвихе. Сотрудники подмосковного управления ФНС несколько раз обращались в суд и получали приказ о взыскании долга. Особняк в элитном поселке «Сады Майендорф» оценивается в 35 миллионов долларов, что делает налоговую задолженность особенно абсурдной. Забавный нюанс заключался в том, что в документах Федеральной службы судебных приставов дата рождения Гейдара Алиева была указана с ошибкой в один день. Эта опечатка значительно затрудняла поиск информации о его долгах, создавая дополнительный бюрократический барьер.

Фото: Культурный центр имени Гейдара Алиева в Баку / РИА «Новости»

Информация о долге появилась на фоне резкого обострения российско-азербайджанских отношений, самого острого за весь постсоветский период. Напряжение возникло после задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге по подозрению в уголовных преступлениях. В ответ азербайджанские силовики задержали ряд российских граждан, а полиция Азербайджана остановила работу российского агентства Sputnik в Баку. На этом фоне «утечка» информации о налоговых проблемах сына президента выглядела не случайной, а скорее как политический мессендж. Спустя несколько дней после публикации в СМИ сообщили, что Алиев полностью погасил долги перед налоговой. Однако этот случай показал, что даже могущественные кланы уязвимы перед бюрократическими системами других государств. Подобные бури в стакане налоговой воды вряд ли помешают главному проекту династии Алиевых — подготовке Гейдара к наследованию не только семейного состояния, но и официального поста. Преемник по умолчанию Несмотря на всю скрытность Гейдара Алиева — младшего, его политическое будущее кажется предопределенным. В 2016 году в Азербайджане провели референдум, снизивший возрастной ценз для президента с 35 до 18 лет, что совпало с совершеннолетием наследника. По мнению политологов, эта конституционная реформа свидетельствует о планах действующего президента сделать сына своим преемником. Отец целенаправленно бережет Гейдара от излишней публичности, позволяя ему накапливать опыт в бизнесе и партийной работе. Мать наследника, Мехрибан Алиева, занимающая пост вице-президента, укрепляет клановую вертикаль власти. Семья пользуется значительной поддержкой в обществе благодаря победе во Второй Карабахской войне и стабилизации внутренней ситуации в стране.

Фото: Памятник Гейдару Алиеву — старшему в Баку / РИА «Новости»

При этом сам Гейдар не является публичным политиком, героем войны или медийной фигурой. Он представляет собой продукт могущественной семейно-клановой системы, где главную роль играют не личные качества, а происхождение и своевременно измененное законодательство. Его биография напоминает красивую официальную легенду: дипломатическое образование, служба в элитном спецназе, работа в правящей партии. Однако реальные механизмы наследования власти остаются за кулисами публичной политики. Государство — это я. А если я уйду, государство — это мой сын. Похоже, именно такую максиму воплощает в жизнь династия Алиевых, готовящая третье поколение у руля «Страны огней».