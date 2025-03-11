Сегодня 03:46 От конфликтов с блогерами до романа с Шаманом. Что известно о карьере и личной жизни Екатерины Мизулиной От страстных поцелуев до романа с Шаманом. Тайны личной жизни Мизулиной 0 0 0 Фото: Pavel Kashaev / www.globallookpress.com Знаменитости

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прославилась благодаря борьбе за традиционные ценности и культуру в блогосфере. Ее личная жизнь всегда была за семью замками, но совсем недавно медиапространство взорвало признание Шамана (Ярослава Дронова) о романе с ней. О том, как Мизулина стала грозой цифрового пространства и тайнах ее личной жизни — в материале 360.ru.

Семья Мизулиной Екатерина Мизулина родилась 1 сентября 1984 года в Ярославле. Ее отец был кандидатом философских наук и занимал важные позиции в идеологическом отделе регионального обкома КПСС. Сейчас Михаил работает в РАНХиГС. Мать общественницы, Елена Мизулина, до августа 1991 года тоже состояла в КПСС, но после ударилась в политику. С 1993 по 2007 годы последовательно представляла различные либеральные партии, потом — «Справедливую Россию» до 2017 года. Она прославилась борьбой с геями*, трансгендерными браками*, суррогатным материнством, разводами и абортами.

Фото: РИА «Новости»

Старший брат Екатерины живет и работает в Бельгии. Николай женат на гражданке Испании, с которой воспитывает двоих детей. Что известно о детстве и образовании Мизулиной Мизулина в детские годы много времени уделяла учебе, особенно гуманитарным дисциплинам. В 1991 году она вместе с родителями переехала в Москву и пошла в столичную школу.

В 2004 году Мизулина окончила Школу востоковедения и африканистики Лондонского университета. Во время учебы подрабатывала переводчиком с китайского на русский в составе официальных российских делегаций. Первая практика состоялась на Олимпиаде в Пекине в 2008 году.

Фото: РИА «Новости»

Позже Мизулина окончила еще Институт стран Африки и Азии МГУ. Всего она знает пять языков — английский, немецкий, китайский, французский и индонезийский. С чего началась карьера Мизулиной Мизулина не осталась работать переводчиком и пошла по стопам матери. Сначала она консультировала политиков, как взаимодействовать со СМИ, а потом получила должность управляющей в фонде «Правовая столица», где одним из сооснователей был ее отец. В 2015 году Мизулина занялась волонтерством, присоединившись к «Фонду Святителя Василия Великого». Его основал бизнесмен Константин Малофеев.

Фото: РИА «Новости»

Спустя два года Мизулина возглавила Ассоциацию участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета». В 2018 году она организовала компанию «Национальный центр», занимающуюся поисково-спасательными операциями детей и подростков. В 2020 году Мизулина стала членом Общественной палаты России.

Скандалы с блогерами Екатерина Мизулина рьяно взялась наводить порядок с интернете, вступая в конфликты со звездами российской сцены и соцсетей. В 2021 году московский суд оштрафовал рэпера Элджея на 100 тысяч рублей по статье о пропаганде наркотиков. Его треки проверили с подачи Лиги безопасного интернета. Позже Мизулина заинтересовалась интервью Юрия Дудя ** сначала с дизайнером Артемием Лебедевым, а потом с рэпером Моргенштерном**. Дудя** тоже оштрафовали на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков. Досталось от Мизулиной в свое время и Оксимирону**, у которого в ролике «Ойда» она обнаружила пропаганду сепаратизма, рэперам Scally Milano и Инстасамке за спорный контент, а также Дане Милохину. Последнего общественница попросила призвать в армию. Личная жизнь Екатерины Мизулиной Глава ЛБИ не рассказывает о своей личной жизни. В открытых источниках нет никакой информации. Мизулина скрывает даже такие детали о себе, как рост и вес. Известно лишь, что у нее есть две собаки и две кошки, а в рабочем кабинете живут амадины в клетках. В 2023 году появились слухи о близких отношениях Мизулиной с певцом Шаманом. Позже они нередко публиковали совместные фото в соцсетях. Их стали чаще замечать вместе на различных мероприятиях.

Фото: Aleksander Polyakov / www.globallookpress.com

В феврале 2025 года Мизулина и Шаман посетили московскую школу № 1409. Артист выступил перед учащимися, а глава ЛБИ вручила школьникам дипломы за победу в конкурсе, который они вместе с Шаманом организовали. В какой-то момент ученики стали скандировать «Горько!» и певец поцеловал Мизулину.

В том же месяце артист выпустил клип на песню «Я останусь с тобой», где главная роль досталась главе ЛБИ. Финальная сцена ролика с их поцелуем стала еще одним неофициальным подтверждением их отношений. В конце февраля Мизулина приготовила ужин для артиста. Пара публично объявила о своем романе на концерте «Ты моя» в «Live Арене» 9 марта. Патриотическая пара Журналистка Ксения Собчак назвала Шамана и Мизулину идеальной парой «русского мира». По ее словам, все ждут, когда они поженятся.

Фото: РИА «Новости»

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с News.ru не исключил, что между артистом и главой ЛБИ могут быть настоящие чувства. «Не нужно забывать, что Шаман — артист и делает все для поднятия, привлечения новой аудитории. Роман с Мизулиной дает ему новых фанаток в возрасте 40», — отметил он.

Он также предположил, что артист публично сделает Мизулиной предложение руки и сердца через один-два месяца. Психолог Эльвира Жданова отметила, что Шамана тянет к женщинам постарше, так как его привлекает их опытность и эмоциональная стабильность. * Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России. **Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.