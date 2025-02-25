«Вкус специфический». Мизулина приготовила ужин для Шамана

Певец Шаман (Ярослав Дронов) побывал в гостях у главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Видео совместного ужина исполнитель опубликовал в своем официальном Telegram-канале.

Судя по кадрам, Мизулина запекла курицу в духовке, а разделку мяса доверила Шаману.

«Екатерина Мизулина приготовила прекрасную, самую вкусную курочку в мире, а я ее с циничностью хирурга разделываю и выкладываю по частям на тарелочку», — сказал певец.

Затем Шаман угостил ее хрустящей корочкой и посоветовал в следующий раз положить курицу в духовку на спину. Это, по его словам, придаст мясу румяности. После этого он сам попробовал кусочек курицы.

«Вкус специфический… Специфический!» — заявил Шаман.

Мизулина отметила, что запекла настоящую фермерскую птицу. Затем пара села за стол.

Слухи о романе общественницы и известного артиста появились давно. Шамана и Мизулину замечали в супермаркете, где они покупали продукты. Позже певец заявил, что поддерживает с главой Лиги безопасного интернета «прекрасные отношения».