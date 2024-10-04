Сегодня 18:39 Нет дыма без огня или всего лишь слухи? Почему Мизулиной приписывают роман с Шаманом 0 0 0 Фото: Telegram Знаменитости

Shaman

Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина держит в секрете свою личную жизнь. И с одной стороны, в этом есть свой резон. Личное на то и личное. Но у такой закрытости есть и обратная сторона. И это слухи. Бороться с ними — занятие неблагодарное. Чем больше что-либо отрицаешь, тем сильнее публика верит в предмет опровержения. Видимо, поэтому Мизулина никак не комментирует вбросы о романе с Шаманом, который ей приписывают уже не первый год.

Мизулина и Шаман: слухи о романе Откуда пошли слухи о том, что Екатерину Мизулину и Ярослава Дронова (настоящее имя Шамана) связывают романтические отношения, сказать сложно с учетом того, что ни он, ни она никаких однозначных поводов думать так не давали.

Периодически Мизулина упоминает Шамана в своем Telegram-канале и постит совместные видео с артистом. Например, в День народного единства в прошлом году она выложила ролик, на котором они, стоя плечом к плечу, поют гимн России.

Фото: Telegram/Shaman

Позже общественная деятельница похвасталась их появлением в игре Roblox. Также Мизулина поздравляла Шамана с днем рождения и в том же посте показала видео встречи с молодыми людьми, скандирующими его имя. «И все потому что …ты русский! Мы все вместе с моими подписчиками поздравляем Ярослава (Shaman) с Днем 🇷🇺 рождения», — поделилась она.

В декабре того же года Мизулина писала о том, как творчество Шамана помогает ей согреваться на работе. «У нас тут тоже мороз. На работе прохладно. Согреваюсь под кавер Shaman’а на песню „Седая ночь“», — делилась она. Перед Новым годом глава Лиги безопасного интернета рассказала о совместной поездке с Дроновым в Детскую клиническую больницу имени Башляевой, чтобы поздравить с наступающим праздником маленьких пациентов.

Тот факт, что Шаман тогда стал «дедушкой» Мизулиной, также стал поводом для мемов и намеков об их «недружеских отношениях». Певец, к слову, несколько раз реагировал на подобные вбросы. В частности, в беседе с News.ru он рассказал, что у него прекрасные отношения с Мизулиной и не так давно он вручил ей цветы. Правда, тут же он оговорился, что букеты дарит «не только ей». «Мы прекрасно общаемся, это можно видеть по видео, которые совместно публикуем», — указал артист.

Тем, кто плодит слухи о том, что у них на самом деле якобы роман, Шаман рекомендовал «фантазировать дальше». Ну, а в Сети этому только и рады.

Фото: РИА «Новости»

Причем строить теории о Мизулиной и Шамане пользователям не мешал тот факт, что долгое время певец был женат. О разводе со второй женой он объявил совсем недавно. Чем, к слову, вызвал негодование депутата Госдумы Виталия Милонова.

«Вот этот мужик без трусов в кожаных штанишках. Шаман его зовут. Он развелся сейчас, потому что у него что-то с графиком концертов. Но какой ты пример подаешь? О чем ты можешь петь, о какой России поешь, если сам в это не веришь?!» — возмущался парламентарий в беседе с 360.ru.

Тут стоит отметить, что в день, когда артист подтвердил публикации о расставании с супругой, в Telegram-канале Мизулиной появились видео с огромным букетом роз. Такое совпадение, конечно, ожидаемо не оставили без внимания. Пост на эту тему опубликовала и телеведущая Ксения Собчак, поинтересовавшись, а что, в общем-то, случился за праздник.

Фото: Ксения Собчак / Telegram

Но глава Лиги безопасного интернета на подколы в свой адрес по этому поводу никак не отвечала и не отвечает. Совпадение графиков в Челябинске Одним из последних поводов для слухов о Мизулиной и Шамане стали их поездки в Челябинск в конце сентября.

Общественница ездила в столицу Южного Урала на встречу со школьниками и студентами. А Шаман был в городе примерно в те же даты из-за концерта. В Сети тут же стали шутить, что у них просто «совпали графики», делая отсылку к словам певца о причинах развода с женой.

Фото: Ilya Moskovets/Ura.ru/Global Look Press

Особо внимательные поклонники также обратили внимание, что во время шоу в Челябинске Шаман в какой-то момент переоделся в черную кожаную куртку и такие же штаны, а Мизулина свой визит на Урале анонсировала в схожем образе. И углядели особый знак даже в этом.

Мизулина, кстати, заверила, что на концерте у Шамана в Челябинске не была, а также рассказала о его предложении записать дуэт, на которое она ответила отказом.

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

«Он предложил записать дуэт, это было в ходе нашей первой встречи. Я тогда согласилась, но через какое-то время я решила, что мне это не нужно. Мне кажется, что каждый человек должен заниматься своим делом», — поделилась она в беседе с Ura.ru. Странно, что после этого комментария в Сети не стали строить гипотезы о том, что пути Мизулиной и Шамана разошлись и они больше не станут записывать совместные видео на праздники.

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Что известно о личной жизни Мизулиной Екатерине Мизулиной 40 лет. И если о ее общественной деятельности на посту главы Лиги безопасного интернета известно очень много, то о личной жизни сведений в открытом доступе нет никаких. Сама она на эту тему никаких высказываний не делает. Официальных данных о том, есть ли у общественницы своя семья и дети, нет. В феврале этого года во время визита Мизулиной в Уральский федеральный университет один из студентов рискнул позвать ее на свидание, еще один молодой человек пошел дальше и сделал ей предложение руки и сердца. В ответ Мизулина поблагодарила поклонников и вежливо отказала. «Личную жизнь не комментирую», — отрезала она.

Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Второй развод Шамана Личная жизнь Дронова — полная противоположность. Никаких секретов, никаких тайн. Известно, что артист уже два раза был в браке. Его первой женой была учительница пения Марина Рощупкина. Пара поженилась в 2012 году. В 2014-м у них родилась дочь Варя, а в 2016-м они расстались.

Во второй раз Шаман женился в 2017 году на топ-менеджере компании «Мегафон» Елене Мартыновой. Именно она сыграла огромную роль в творческом становлении артиста.

Фото: РИА «Новости»

«Она очень поддерживала психологически. Без нее не справился бы… Есть такая фраза: за каждым успешным мужчиной стоит великая женщина. Наш случай! Помощь Лены нельзя переоценить», — признавался певец в беседе с ТАСС. Весной этого года в интервью РИА «Новости» Шаман заявил, что Мартыновой приходится мириться с тем, что он вынужден регулярно ездить на гастроли, но к поклонницам она совсем не ревнует. «Понимает, что у меня есть определенная цель, мой путь, моя миссия, и не мешает мне исполнять мое предназначение, данное мне свыше. <…> Она высокоинтеллектуальный человек, а такие люди ревновать не могут», — подчеркнул певец.

Фото: РИА «Новости»

И вот спустя несколько месяцев он в итоге объявил о расставании. Причиной назвал уже упомянутые выше концерты. «Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь.Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид», — заверил Шаман. Мартынова также сделала публичное заявление, подчеркнув, что решение о разводе они приняли вместе и считают его верным. Несмотря на официальные объяснения случившегося, поводы для сплетен все равно нашлись. И не только связанные с Мизулиной.

Любители шипперить звезду с другими женщинами проявили изобретательность и придумали еще одну «причину» того, что второй брак Дронова дал трещину.

Фото: РИА «Новости»

И ей, по их мнению, стала Мия Бойка. А все потому, что в начале лета Шаман поцеловал певицу прямо в шею на красной дорожке одной из премий. Спустя время в шоу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1» артист заявил, что смущать никого не хотел, а этот порыв никак не повлиял на их опять же просто дружеские отношения. «Ну сыграл я такого графа Дракулу немножко, ну и что? Ничего такого в этом нет. Поцеловал и поцеловал. Почему? Потому что я так хочу. Она была не против, мы потом обсуждали этот момент», — подчеркнул он. Тут же артист добавил, что вообще-то хотел поцеловать Мию в «щечку», просто промахнулся.