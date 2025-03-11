Психолог объяснил тягу Шамана к женщинам постарше

Влечение певца Шамана (Ярослава Дронова) к женщинам постарше необязательно свидетельствует о патологии. Его могла привлечь в них эмоциональная стабильность, сообщила РИАМО психолог Эльвира Жданова.

Первая жена на шесть лет старше артиста, нынешняя избранница, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, — на семь лет. Жданова допустила, что отношения Шамана с такими женщинами могли быть взаимовыгодным сотрудничеством. По ее мнению, в партнершах на пять-семь лет старше певца привлекла эмоциональная стабильность и опытность.

Другое дело, вторая жена певца, которая старше его на 14 лет. Психолог объяснила, что выбрав женщину на 10-15 лет старше мужчина откажется от роли вожака и впадет в детскую позицию.

«В любом случае это неосознанное желание вернуться в детство, получить то, что он недополучил, чтоб ему прощали все шалости. Ему не хочется разбираться со взрослыми проблемами», — сказала Жданова.

Шаман объявил о романе с Мизулиной на концерте в Live Арене. До этого он снял общественницу в клипе на песню «Я останусь с тобой».