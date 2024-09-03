Мизулина подала в суд на блогеров Дудя и Лебедева

Фото: РИА «Новости»

«Лига безопасного интернета» и ее руководитель Екатерина Мизулина подали в суд на блогеров Артемия Лебедева и Юрия Дудя*. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Иск подан сегодня в Лефортовский суд города Москвы», — сказал агентству пресс-секретарь Мизулиной.

Ранее Дудь* опубликовал в своем YouTube-канале интервью с Лебедевым, где дизайнер раскритиковал работу «Лиги безопасного интернета» и ее главы. Мизулина заявила, что подаст в суд на дизайнера, так как, по ее словам, в интервью обсуждали сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию ЛБИ. Лебедев извинился перед Мизулиной, однако она не приняла извинения.
После Генпрокуратуру попросили проверить Лебедева после слов о «Матерях Беслана». Дизайнер также негативно оценил деятельность ассоциации террористических актов.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

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