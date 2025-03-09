Шаман и Мизулина объявили себя парой

Певец Ярослав Дронов (Шаман) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина объявили себя парой. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

«Возможно, я сейчас опозорюсь на всю страну. Но я как мужчина должен это сказать. Думаю, настало время. Катерина, все гадали, все в неведении, что же между нами. Официально заявляю при всех. Мы — пара. Мы встречаемся. И мы — вместе», — заявил Шаман со сцены Live Арены.

Шаман со второй попытки подарил своей возлюбленной огромный букет цветов под аплодисменты публики. Он спросил у Мизулиной: «Катерина, что ты на это скажешь?». Она ответила коротко: «Да».

После этого Шаман исполнил песню «Я тебя искал долго».

В конце февраля Шаман опубликовал в своем Telegram-канале видео совместного ужина в гостях у Мизулиной. Певец рассказал, что приготовленная подругой курица «прекрасная и самая вкусная в мире».