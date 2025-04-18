Налетай, подешевело. Раскрылось, с какими сложностями столкнулась Орбакайте

Кристина Орбакайте существенно сократила гонорар за корпоративные выступления. Как сообщил Telegram-канал Mash , певице приходится соглашаться выходить на сцену за относительно скромные суммы.

По данным издания, если раньше минимальная ставка Орбакайте составляла около шести миллионов рублей, то сейчас она снизилась до трех миллионов. Однако организаторы продолжают называть заказчикам прежнюю сумму, создавая иллюзию высокого спроса, чтобы затем «уступить» и заключить сделку на реальных условиях.

За пределами России выступление певицы можно заказать за 50 тысяч евро. Но и здесь организаторы прибегают к стандартной тактике: стартовая цена объявляется выше, а затем сбивается — в зависимости от понимания ситуации заказчиком.

Тем не менее, даже такие уловки не всегда помогают, утверждает Mash. Интерес к Орбакайте, по данным источников издания, снижается, и ей все чаще приходится работать в составе совместных программ. В частности, артистка сопровождает выступления своего отчима — Максима Галкина*, чья ставка остается стабильной — 150 тысяч евро.

Притом в прошлом Кристина Орбакайте не стеснялась выходить на сцену за гораздо большие гонорары. И пела под фонограмму, как рассказывал прессе актер Анатолий Калмыков.

* Признан иноагентом в России.