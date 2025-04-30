Орбакайте внесли в черный список на въезд в Латвию

Служба государственной безопасности Латвии внесла в черный список российскую певицу Кристину Орбакайте и боснийского композитора Горана Бреговича. Об этом сообщил национальный медиапортал LSM .

Орбакайте, у которой есть литовское гражданство, является заслуженной артисткой России. Брегович, проживающий во Франции, известен как автор музыки к фильмам Кустурицы и бывший участник группы «Бьело дугме».

В ведомстве пояснили, что выступления артистов «не соответствуют интересам национальной безопасности». При этом оба музыканта должны были дать концерты в Латвии в ближайшие месяцы.

Ранее стало известно, что в ближайшее время в Латвии собираются уничтожить треть монументов над братскими могилами. Ликвидацию памятников власти прикрывают «археологическими исследованиями».