Литовский премьер потребовал от Орбакайте озвучить позицию по СВО

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас призвал организаторов концерта певицы Кристины Орбакайте узнать ее позицию относительно спецоперации на Украине. Об этом сообщило местное издание LRT .

Литовский премьер отметил, что видел в интернете старую фотографию, на которой артистка принимала награду от президента России Владимира Путина.

«Если смотреть на 20-летний период, можно увидеть много людей, которые так или иначе связаны с ним. Но их позиция относительно конфликта на Украине сейчас, видимо, важнее», — заявил он.

Палуцкас добавил, что Орбакайте нужно ответить на этот вопрос. Это необходимо для проведения ее концерта, который уже запланировали на 31 мая на площадке Pramogu arena.

Орбакайте помимо российского гражданства имеет еще и литовское, которое получила в 2002 году как внучка гражданина Литвы.

Ранее актер Анатолий Калмыков раскрыл гонорар Орбакайте за выступления на корпоративах. На одном из них дочь Аллы Пугачевой заработала 250 тысяч долларов (более 21 миллиона рублей) за три песни, выступив под фонограмму.