Внук Пугачевой воссоединился с отцом в Испании

Певец Владимир Пресняков сообщил, что сын от Орбакайте прилетел к нему в Испанию

Музыкант Владимир Пресняков сообщил о встрече с 33-летним сыном от певицы Кристины Орбакайте Никитой в Испании. Фотографию с ним и детьми от артистки Натальи Подольской он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram*.

Никита Пресняков вместе с женой живет в США, а его отец улетел из России на отдых вместе с Подольской и их общими детьми.

«Какое прекрасное богатство! Каждый сын красавец и при этом все такие разные!», «Какие вы классные, милые, три сыночка, папина гордость», «Шикарные мальчишки» А папа вообще огонь», — отреагировали поклонники.

Ранее бабушка Никиты Преснякова рассказала, что ее внук скучает по России. Однако возвращаться на Родину артист пока не планирует.

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