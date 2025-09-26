«Не знаю никакой онкологии». Почему Кушанашвили усомнился в искренности Симоньян

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян не стала скрывать, что больна. За считанные дни врачи удалили ей опухоль. Журналист Отар Кушанашвили позавидовал ее выносливости, ведь его лечение заняло 12 лет.

Кушанашвили, тоже перенесший рак, усомнился в искренности коллеги. Он призвал Симоньян быть честной до конца. Об этом сообщил StarHit .

Я не знаю никакой онкологии, которая позволяла бы сразу быть дома. Меня держали 12 лет в онкоцентре. <…> Ну, если у нее такой крепкий организм, как у раннего Дольфа Лундгрена, если она халка несокрушимая, тогда я умываю руки, я в восхищении, я замираю.

Журналисту диагностировали злокачественную опухоль сигмовидной кишки четвертой стадии с метастазами в печени. Он вспомнил, как лежа в онкоцентре, заставлял себя подниматься, делать хотя бы пять шагов и бороться со страхом смерти. В какой-то момент он не понимал, где находился, и не узнавал окружающих.

Ответ Симоньян не заставил себя ждать. Она отметила в Telegram-канале, что не знакома с Кушанашвили лично и призвала кого-нибудь вразумить его за такие комментарии.

«Помоги Господь незнакомому мне Отару, а также вразуми его», — заявила журналистка.

Признание Симоньян о раке

Об онкологическом заболевании Симоньян объявила на всю страну в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» 7 сентября. Врачи диагностировали у нее рак и назначили операцию на груди. События развивались стремительно, через два дня после эфира журналистка вышла на связь.