Стало известно о состоянии Тиграна Кеосаяна

В состоянии режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна нет положительной динамики. Об этом сообщил журнал «7 дней» со ссылкой на источники.

Режиссер, которому на днях исполнилось 59 лет, попал в больницу в конце декабря. По словам его супруги, главного редактора RT Маргариты Симоньян, он пережил клиническую смерть и впал в кому. В прошлом у Кеосаяна было два инфаркта, ему установили семь стентов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал режиссера своим другом и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Кеосаян родился в 1966 году. Его отец, Эдмонд Кеосаян, прославился благодаря кинотрилогии о неуловимых мстителях. Тигран пошел по стопам отца, начинал как режиссер видеоклипов, а затем стал снимать полнометражные фильмы.

Среди самых известных его работ — «Бедная Саша», «Президент и его внучка», «Ландыш серебристый» и другие. С 2016 года он ведет еженедельную программу «Международная пилорама» на канале НТВ.

В 2022 году режиссер похоронил старшего брата — продюсера Давида Кеосаяна.