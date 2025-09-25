«Пламенный боец за нашу Родину». Певцов поблагодарил Симоньян

Дмитрий Певцов назвал Симоньян бойцом за Родину и пожелал ей здоровья и сил

Актер Дмитрий Певцов поблагодарил главреда RT Маргариту Симоньян за присланную книгу с личной подписью и пожелал ей сил и здоровья. Видеообращение артист опубликовал в Telegram-канале .

Актер пожелал Симоньян от себя и своей семьи добра, любви, сил и здоровья.

«Вы — пламенный боец за нашу Родину, наш язык, нашу Веру. Берегите себя там — на острие политической жизни России. И еще раз спасибо за Вашу замечательную книгу», — написал актер.

Певцов добавил, что является ее большим поклонником, следит за ее творчеством и работой. И отметил, что ее книгу «В начале было Слово — в конце будет Цифра» в его семье уже прочитали.

