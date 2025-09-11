«Впереди много лечения». Симоньян рассказала о состоянии после операции

Главный редактор RT Маргарита Симоньян вернулась домой после операции. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале .

Журналистка поблагодарила всех, кто молится и желает ей добра.

«Я уже дома, мне еще больно. Впереди много лечения. Или немного. Как распорядится Господь. Уповаю на Него и благодарю всех вас», — добавила Симоньян.

На прошлой неделе главред RT в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» сообщила о «страшной тяжелой болезни» и предстоящей операции.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Симоньян по-настоящему мужественной и сильной. Таким образом он поддержал журналистку после перенесенной операции.