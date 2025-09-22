«Что уж тут хорошего?» Симоньян рассказала о состоянии здоровья

Главный редактор телеканала RT и «России сегодня» Маргарита Симоньян рассказала, что продолжает лечиться от тяжелой болезни. Об этом она написала в Telegram-канале .

«Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего? Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит», — ответила она на вопрос одной из подписчиц.

О своей болезни медиаменеджер сообщила в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» 7 сентября. На следующий день ее прооперировали, вскоре она вернулась домой, где и продолжает лечение. Симоньян поблагодарила всех, кто молится за нее и желает ей добра.

Ее муж, режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян, 22 декабря прошлого года перенес клиническую смерть и с тех пор находится в реанимации.