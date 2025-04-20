«Он мне отвечает». Симоньян рассказала о состоянии супруга

Находящийся в коме режиссер Тигран Кеосаян начал реагировать на внешние воздействия и сжимать пальцы. Об этом в программе «Судьба человека» на телеканале Россия 1 заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Она рассказала, что навещает супруга каждый день.

«Он не говорит, но он отвечает. Ему говоришь: „Солнышко, если ты меня слышишь, моргни“. Он моргает. Я ему что-то говорю: „Пойдем домой, пойдем домой“, а он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает», — отметила Симоньян.

По ее словам, Кеосаян начал реагировать на речь и действия после 30 января. Журналистка поблагодарила всех, кто молился за выздоровление его мужа и предположила, что именно с помощью молитв тот начал моргать и шевелить рукой. Она добавила, что после госпитализации супруга целую неделю не могла ничего есть.

В январе режиссер впал в кому после перенесенной клинической смерти. До этого он пережил два инфаркта.