Ловелас, лицедей и неудавшийся криптоинвестор. Павел Деревянко подвел итоги бурной молодости
Павел Деревянко впервые женился незадолго до 50-летия, хотя уже воспитывал двух внебрачных дочерей и предпочитал свободные отношения с их матерью. Однако не только личную жизнь актера нельзя назвать образцовой, в свободное от романов время тоже хватало скандалов и интриг. Как он справился с наркозависимостью и накопил многомиллионные долги — в материале 360.ru.
За что Деревянко получил судимость
Родившись 2 июля 1976 года в рабочей семье в Таганроге, Деревянко с трудом справлялся со школьной программой и однажды остался на второй год. Увлекался единоборствами, бросил обучение на повара, попробовал себя в парикмахерском деле и чуть не поступил в медучилище.
С 15 лет начал ходить в театральную студию «Лестница». Лицедейство оказалось его призванием. Сыграв несколько ролей в театре, поступил в ГИТИС и начал сниматься в кино.
В 1997 году на первом курсе ГИТИСа Деревянко пошел по «народной статье» 228 УК России. За торговлю наркотиками ему дали один год условно.
«Торговал я немножко травкой. <…> У брата как раз к тому времени уже начинались проблемы. Ну так и я что-то как-то худо-бедно тянул. Ну и у самого всегда было у меня», — сказал он в интервью врачу-психиатру, наркологу Василию Шурову.
Милиционеры схватили Деревянко по пути на работу официантом. Он прятал в трусах три свертка.
«Месяц мы перед этим не спали, когда сдавали экзамены. <…> В полуобморочном голодном состоянии, худой. И на станции метро „Рижская“ я что-то не мог попасть билетиком. Попал, зашел, меня взяли [и досмотрели]», — рассказал актер.
Деревянко признался в наркозависимости
Из института Деревянко не выгнали, однокурсники встали за него горой. Осознав масштаб проблемы, на втором курсе студент взялся за ум.
Конечно, продолжал. Естественно. Потихоньку, иногда. <…> Я все попробовал. В Москве, да. В Таганроге… слава богу, уехал, потому что все мои товарищи, практически все, кроме нескольких, с которыми я сейчас дружу, все умерли [от наркозависимости].
Павел Деревянко
Актер
Деревянко сумел бросить наркотики только спустя много лет. Он признался Шурову, что употреблял эпизодически, попутно увлекаясь алкоголем. По его словам, справиться с зависимостью помогла большая рабочая нагрузка и сила воли.
Фильм с Зеленским
В послужном списке Деревянко больше 100 ролей. Среди самых успешных Вадик в сериале «Участок», милиционер-скандалист в «Антикиллере», Цыпа в «Штрафбате», охранник в «Любовь в большом городе 2».
Зрители припоминают Деревянко роли в антирейтинговых фильмах «Гитлер капут!» и «Ржевский против Наполеона». В последнем французского императора сыграл будущий президент Украины Владимир Зеленский.
«Я был знаком с Володей, он снимался у Мариуса [Вайсберга], мы дружили, виделись в разных обстоятельствах. <…> Мы общались, весело было», — рассказал актер на проекте «Громче слов».
Когда бывший комик пошел в политику, коллеги, по словам Деревянко, радовались за него. Они верили, что ситуация в российско-украинских отношениях изменится к лучшему. Но стало только хуже.
«Мой бывший друг попросил меня попросить за кого-то, я позвонил ему [Зеленскому], он не взял трубку. Мне сказали: „Занимайся своими делами“. Я долгое время не верил, что человек может так сильно измениться. Но те слухи, которые доходят с той стороны, что он очень сильно поменялся. Это два разных человека абсолютно», — вспоминал актер.
Личная жизнь Павла Деревянко: свободные отношения и двое детей
Легкий нрав и самоуверенность актера всегда привлекали женщин. Их совершенно не смущала ни наркозависимость Деревянко, ни ветреность.
С юристом Дарьей Мясищевой он познакомился в нулевых. В 2010 году у пары родилась первая дочь, спустя четыре года вторая. Даже став родителями, возлюбленные не жили вместе. Деревянко называл это свободными отношениями.
Как бы я считал это семьей своей полноценной. Ну, у меня были там отношения на стороне, миллион. Семьей я считал всегда своих детей и Дашу, я ездил туда, но мы никогда не жили вместе.
Павел Деревянко
Актер
Мясищеву, по словам актера, устраивал такой формат. Однако в одном из интервью Деревянко жаловался, что именно она приняла решение расстаться. Это произошло после того, как женщина родила третьего ребенка, уже не от актера.
Незадолго до 50-летия Деревянко объявил, что женился на предпринимательнице Зое Фуць. Они познакомились в интернете. Женщине так понравился актер, сыгравший Славика в «Беспринципных», что она во время посиделок с подружками за просмотром первой серии зашла в его соцсети и оставила комментарий под фотографией.
«Он мне через полчаса ответил. Уже видеопривет: „Зоя, как дела?“. Мы год еще просто общались, переписывались», — рассказала Фуць.
Интересно
Предложение руки и сердца Деревянко сделал на стадионе «ВТБ-Арена» перед матчем футбольного клуба «Динамо» против «Акрона».
Она до последнего не верила, что избранник откажется от тусовок и захочет серьезных отношений. Пара трижды сходилась и расходилась.
«Не думала, что мы будем мужем и женой. Не думала, что он поменяется. Когда-то я его воспринимала по-дружески, а потом появились чувства, и стала границы свои отстаивать», — заявила она.
Секс-видео с Деревянко
В марте 2025 года хакеры взломали аккаунт Деревянко в телеграме, сгенерировали голосовое сообщение с просьбой одолжить денег и разослали его знакомым. Бывший водитель актера поверил и перевел сбережения.
Этого преступникам оказалось мало. Они слили в интернет интимное видео с участием Фуць, тогда еще невесты актера. Она очень переживала по этому поводу.
«Видео с моей невестой Зоей утекло… Мне не стыдно, она там очень красивая. Но ей неприятно», — сказал актер.
Мошенничество с криптовалютой: Деревянко взял кредит на 56 млн рублей
В 2023 году Деревянко влип в историю из-за махинаций с криптовалютой. Его бизнес-партнеру Григорию Мулузяну дали шесть лет колонии за четыре эпизода мошенничества при инвестировании крипты на общую сумму около 400 миллионов рублей.
Актер проходил по делу как один из пострадавших. Он до последнего не верил, что товарищ построил финансовую пирамиду, и вкладывал в его начинание все заработки.
«Я доверился человеку, я поверил, что он криптогений. За полтора года я занес очень много денег, прямо много. Я тогда много снимался, у меня было много рекламы, были большие заработки. Я все это относил туда», — рассказал он.
Когда пирамида рухнула, Деревянко оказался должен еще большую сумму, чем внес. Он взял кредит на 56 миллионов рублей, отдал друзьям, которых привлек к афере, вложенные деньги и едва не лишился единственной квартиры.