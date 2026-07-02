Сегодня 06:01 Ловелас, лицедей и неудавшийся криптоинвестор. Павел Деревянко подвел итоги бурной молодости 0 0 0 Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

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Павел Деревянко впервые женился незадолго до 50-летия, хотя уже воспитывал двух внебрачных дочерей и предпочитал свободные отношения с их матерью. Однако не только личную жизнь актера нельзя назвать образцовой, в свободное от романов время тоже хватало скандалов и интриг. Как он справился с наркозависимостью и накопил многомиллионные долги — в материале 360.ru.

За что Деревянко получил судимость Родившись 2 июля 1976 года в рабочей семье в Таганроге, Деревянко с трудом справлялся со школьной программой и однажды остался на второй год. Увлекался единоборствами, бросил обучение на повара, попробовал себя в парикмахерском деле и чуть не поступил в медучилище. С 15 лет начал ходить в театральную студию «Лестница». Лицедейство оказалось его призванием. Сыграв несколько ролей в театре, поступил в ГИТИС и начал сниматься в кино.

В 1997 году на первом курсе ГИТИСа Деревянко пошел по «народной статье» 228 УК России. За торговлю наркотиками ему дали один год условно. «Торговал я немножко травкой. <…> У брата как раз к тому времени уже начинались проблемы. Ну так и я что-то как-то худо-бедно тянул. Ну и у самого всегда было у меня», — сказал он в интервью врачу-психиатру, наркологу Василию Шурову. Милиционеры схватили Деревянко по пути на работу официантом. Он прятал в трусах три свертка.

Фото: Alexander Chernykh/Russian Look / www.globallookpress.com

«Месяц мы перед этим не спали, когда сдавали экзамены. <…> В полуобморочном голодном состоянии, худой. И на станции метро „Рижская“ я что-то не мог попасть билетиком. Попал, зашел, меня взяли [и досмотрели]», — рассказал актер. Деревянко признался в наркозависимости Из института Деревянко не выгнали, однокурсники встали за него горой. Осознав масштаб проблемы, на втором курсе студент взялся за ум.

Конечно, продолжал. Естественно. Потихоньку, иногда. <…> Я все попробовал. В Москве, да. В Таганроге… слава богу, уехал, потому что все мои товарищи, практически все, кроме нескольких, с которыми я сейчас дружу, все умерли [от наркозависимости]. Павел Деревянко Актер

Деревянко сумел бросить наркотики только спустя много лет. Он признался Шурову, что употреблял эпизодически, попутно увлекаясь алкоголем. По его словам, справиться с зависимостью помогла большая рабочая нагрузка и сила воли. Фильм с Зеленским В послужном списке Деревянко больше 100 ролей. Среди самых успешных Вадик в сериале «Участок», милиционер-скандалист в «Антикиллере», Цыпа в «Штрафбате», охранник в «Любовь в большом городе 2».

Фото: Anna Salynskaya/Russian Look / www.globallookpress.com

Зрители припоминают Деревянко роли в антирейтинговых фильмах «Гитлер капут!» и «Ржевский против Наполеона». В последнем французского императора сыграл будущий президент Украины Владимир Зеленский. «Я был знаком с Володей, он снимался у Мариуса [Вайсберга], мы дружили, виделись в разных обстоятельствах. <…> Мы общались, весело было», — рассказал актер на проекте «Громче слов». Когда бывший комик пошел в политику, коллеги, по словам Деревянко, радовались за него. Они верили, что ситуация в российско-украинских отношениях изменится к лучшему. Но стало только хуже.

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Мой бывший друг попросил меня попросить за кого-то, я позвонил ему [Зеленскому], он не взял трубку. Мне сказали: „Занимайся своими делами“. Я долгое время не верил, что человек может так сильно измениться. Но те слухи, которые доходят с той стороны, что он очень сильно поменялся. Это два разных человека абсолютно», — вспоминал актер. Личная жизнь Павла Деревянко: свободные отношения и двое детей Легкий нрав и самоуверенность актера всегда привлекали женщин. Их совершенно не смущала ни наркозависимость Деревянко, ни ветреность. С юристом Дарьей Мясищевой он познакомился в нулевых. В 2010 году у пары родилась первая дочь, спустя четыре года вторая. Даже став родителями, возлюбленные не жили вместе. Деревянко называл это свободными отношениями.

Как бы я считал это семьей своей полноценной. Ну, у меня были там отношения на стороне, миллион. Семьей я считал всегда своих детей и Дашу, я ездил туда, но мы никогда не жили вместе. Павел Деревянко Актер

Мясищеву, по словам актера, устраивал такой формат. Однако в одном из интервью Деревянко жаловался, что именно она приняла решение расстаться. Это произошло после того, как женщина родила третьего ребенка, уже не от актера.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Незадолго до 50-летия Деревянко объявил, что женился на предпринимательнице Зое Фуць. Они познакомились в интернете. Женщине так понравился актер, сыгравший Славика в «Беспринципных», что она во время посиделок с подружками за просмотром первой серии зашла в его соцсети и оставила комментарий под фотографией. «Он мне через полчаса ответил. Уже видеопривет: „Зоя, как дела?“. Мы год еще просто общались, переписывались», — рассказала Фуць.

Интересно Предложение руки и сердца Деревянко сделал на стадионе «ВТБ-Арена» перед матчем футбольного клуба «Динамо» против «Акрона».

Она до последнего не верила, что избранник откажется от тусовок и захочет серьезных отношений. Пара трижды сходилась и расходилась. «Не думала, что мы будем мужем и женой. Не думала, что он поменяется. Когда-то я его воспринимала по-дружески, а потом появились чувства, и стала границы свои отстаивать», — заявила она. Секс-видео с Деревянко В марте 2025 года хакеры взломали аккаунт Деревянко в телеграме, сгенерировали голосовое сообщение с просьбой одолжить денег и разослали его знакомым. Бывший водитель актера поверил и перевел сбережения.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Этого преступникам оказалось мало. Они слили в интернет интимное видео с участием Фуць, тогда еще невесты актера. Она очень переживала по этому поводу. «Видео с моей невестой Зоей утекло… Мне не стыдно, она там очень красивая. Но ей неприятно», — сказал актер. Мошенничество с криптовалютой: Деревянко взял кредит на 56 млн рублей В 2023 году Деревянко влип в историю из-за махинаций с криптовалютой. Его бизнес-партнеру Григорию Мулузяну дали шесть лет колонии за четыре эпизода мошенничества при инвестировании крипты на общую сумму около 400 миллионов рублей.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Актер проходил по делу как один из пострадавших. Он до последнего не верил, что товарищ построил финансовую пирамиду, и вкладывал в его начинание все заработки. «Я доверился человеку, я поверил, что он криптогений. За полтора года я занес очень много денег, прямо много. Я тогда много снимался, у меня было много рекламы, были большие заработки. Я все это относил туда», — рассказал он. Когда пирамида рухнула, Деревянко оказался должен еще большую сумму, чем внес. Он взял кредит на 56 миллионов рублей, отдал друзьям, которых привлек к афере, вложенные деньги и едва не лишился единственной квартиры.