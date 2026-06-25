Супруга Деревянко Зоя Фуць рассказала, что всегда искала мужчину «старого склада»

Зоя Фуць, 35-летняя супруга актера Павла Деревянко, дала интервью Пятому каналу . В беседе она рассказала об отношении к разнице в возрасте с возлюбленным в 15 лет.

По словам молодой жены артиста, такое положение дел ее не смущает, ведь она всегда искала мужчину «старого склада».

«Я всегда думала о том, что мне нужен мужчина такой, я называю их „динозавры“. Он вообще не „папочка“», — отметила Фуць.