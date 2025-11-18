Суд взыскал с погоревшего на крипте актера Деревянко 13 миллионов рублей

Российский актер Павел Деревянко вместе со своим партнером по бизнесу Георгием Мулузяном выплатят 13 миллионов рублей предпринимателю Сергею Николенко. Такое решение вынес Измайловский суд Москвы.

По данным объединенной пресс-службы судов российской столицы, ответчики накопили солидарную задолженность по договору займа. Итоговую сумму рассчитали с учетом процентов, неустойки и судебных расходов.

Предприниматель Сергей Николенко обратился в суд с требованием о взыскании с актера Павла Деревянко и его бизнес-партнера Георгия Мулузяна денег, которые он передал для вложения в криптокомпанию «Бии Соул».

Срок возврата истек, средств с процентами бизнесмен так и не увидел. Процесс тянулся на протяжении двух лет и наконец пришел к своему завершению. Николенко стал первым пострадавшим, который добился возвращения своих вложений через суд.

Георгий Мулазян в комментарии 360.ru в ноябре 2023 года рассказывал, что Деревянко обещал закрыть все накопившиеся долги перед инвесторами и даже продать для этого квартиру. Судя по удовлетворенному иску Николенко, свое обещание актер не сдержал.