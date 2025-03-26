Секс-видео актера Павла Деревянко с невестой слили в Сеть

Мошенники взломали аккаунт Павла Деревянко в Telegram. Об этом 360.ru рассказал сам актер.

По его словам, хакеры получили доступ к аккаунту днем 26 марта. За три часа, которые злоумышленники орудовали в профиле, они успели разослать многим знакомым знаменитости просьбы о денежном займе.

«Негодяи взломали аккаунт и от моего имени писали по тем номерам, которые там нашли. С помощью искусственного интеллекта смоделировали голос, похожий на мой, и отправляли голосовые сообщения. Мой бывший водитель купился и перевел деньги», — рассказал Деревянко.

Кроме того, мошенники слили в Сеть секс-видео артиста с его невестой Зоей Фуць. Молодая женщина переживает из-за случившегося.

«Видео с моей невестой Зоей утекло… Мне не стыдно, она там очень красивая. Но ей неприятно», — сказал Деревянко.

Актер добавил, что не планирует обращаться в правоохранительные органы, поскольку не видит в этом смысла.

Ранее Павел Деревянко выиграл суд по делу о расписке на 250 тысяч долларов. Документ признали недействительным.