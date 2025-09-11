От подставы сына до истерик дочери. Как дети Зеленского забивают гвозди в крышку его гроба

Как известно, у Владимира Зеленского и его жены Елены есть двое детей — дочь Александра и сын Кирилл. Александре 21 год, а Кириллу — 12. Где их прячет президент Украины, который, по данным западных СМИ, спит со своим помощником в бункере, — тайна за семью печатями. Говорят, их сбагрили за границу, но есть и другие слухи. Что происходит в семействе Зеленских, разбирался 360.ru.

От артистки до юристки. Дочь повторит судьбу отца?

Зеленский женился на Елене в 2003 году, через год у пары родилась дочь Александра. С ранних лет девочка стала заложницей публичной жизни. Отец уже тогда был популярным комиком. Когда Саше исполнилось 10 лет, она впервые снялась в кино. Исполнила небольшую роль в фильме «Восемь новых свиданий» вместе с Зеленским.

Потом она выступила в юмористическом проекте «Рассмеши комика. Дети», где отец был судьей. О выступлении дочери в момент съемки он не знал.

Училась Александра в элитной Новопечерской школе Киева, которая славится высоким уровнем образования и особыми условиями содержания детей. Однако больше всего девушка запомнилась во время предвыборной кампании Зеленского. Дочь активно участвовала в мероприятиях и поддерживала его кандидатуру.

В 2022 году окончила школу. Тогда же появились слухи, что девушка улетит учиться за границу, особенно с учетом обстановки в стране. Однако мать в беседе с журналистами опровергла эту информацию. По ее словам, Александра решила получать образование на родине, а выбор связан «с важными семейными обстоятельствами».

Многие СМИ расценили это как политический пиар. Было похоже, что девушку заставили учиться на Украине из-за имиджевых соображений. Так или иначе, данных о том, в каком вузе учится Александра, нет.

Известно лишь, что она нашла свое призвание в гуманитарных науках. Вероятно, станет журналистом, юристом или политиком.