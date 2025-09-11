От подставы сына до истерик дочери. Как дети Зеленского забивают гвозди в крышку его гроба
Как известно, у Владимира Зеленского и его жены Елены есть двое детей — дочь Александра и сын Кирилл. Александре 21 год, а Кириллу — 12. Где их прячет президент Украины, который, по данным западных СМИ, спит со своим помощником в бункере, — тайна за семью печатями. Говорят, их сбагрили за границу, но есть и другие слухи. Что происходит в семействе Зеленских, разбирался 360.ru.
От артистки до юристки. Дочь повторит судьбу отца?
Зеленский женился на Елене в 2003 году, через год у пары родилась дочь Александра. С ранних лет девочка стала заложницей публичной жизни. Отец уже тогда был популярным комиком. Когда Саше исполнилось 10 лет, она впервые снялась в кино. Исполнила небольшую роль в фильме «Восемь новых свиданий» вместе с Зеленским.
Потом она выступила в юмористическом проекте «Рассмеши комика. Дети», где отец был судьей. О выступлении дочери в момент съемки он не знал.
Училась Александра в элитной Новопечерской школе Киева, которая славится высоким уровнем образования и особыми условиями содержания детей. Однако больше всего девушка запомнилась во время предвыборной кампании Зеленского. Дочь активно участвовала в мероприятиях и поддерживала его кандидатуру.
В 2022 году окончила школу. Тогда же появились слухи, что девушка улетит учиться за границу, особенно с учетом обстановки в стране. Однако мать в беседе с журналистами опровергла эту информацию. По ее словам, Александра решила получать образование на родине, а выбор связан «с важными семейными обстоятельствами».
Многие СМИ расценили это как политический пиар. Было похоже, что девушку заставили учиться на Украине из-за имиджевых соображений. Так или иначе, данных о том, в каком вузе учится Александра, нет.
Известно лишь, что она нашла свое призвание в гуманитарных науках. Вероятно, станет журналистом, юристом или политиком.
Девятилетний командир подставил отца
Сын Зеленских Кирилл родился в январе 2013 года. Когда ему исполнилось шесть лет, родители определили ребенка в ту же частную школу, в которой училась сестра Саша.
Уже в девять лет мальчик стал во всем походить на отца. В беседе с британскими журналистами его мать рассказала, что в юном возрасте он проявляет задатки политолога. Началась СВО, и ребенок стал консультировать отца в военном деле.
Глава семейства советовался с ним по вопросам, касающимся Украины. Кроме того, даже обсуждал поддержку европейских стран.
Тогда под постами в Сети, где Елена восхищалась сыном, появилось огромное количество негативных комментариев. Многие возмущались, что девятилетний мальчик указывает отцу, как поступить с войсками и решить государственные вопросы.
Особенно ситуация возмущала генералов, которых могли заставить выполнять указы маленького командира на потеху отцу. Так мальчик подставил Зеленского. В какой-то момент президент начал увольнять недовольных, независимо от стажа и профессионализма. Политик боялся начала государственного переворота.
Дочь против отца и слитые документы
Несмотря на стремление создать нужную картинку для СМИ, в «благополучной» семье Зеленских все очень и очень непросто. И дело даже не в близости Зеленского с Андреем Ермаком, а в том, что, по слухам, Александра давно пошла против отца.
По информации TVcenter, дочь президента категорически не хотела, чтобы отец баллотировался на второй срок. В украинских соцсетях появились посты, что девушка оскорбляет отца, осуждает его взгляды и действия в конфликте. При этом официальные СМИ опровергают это.
Ударил по Зеленскому и недавний слив в Сеть секретных документов, в которых он обратился к королю Испании Филиппу VI, попросив предоставить 21 украинцу испанское гражданство. В списке оказались имена Кирилла и Александры Зеленских, а также детей других украинских политиков.