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    «Я могу быть ребенком». Галустян рассказал об отношениях с 35-летней женой

    Галустян назвал молодую жену своей родственной душой

    Фото: РИА «Новости»

    Комик и телеведущий Михаил Галустян признался, что в лице своей новой 35-летней жены — визажистки Лилии Киосе — обрел родственную душу. Об этом он рассказал в интервью Лауре Джугелии.

    «Благодаря Лиле я вновь понял, что я могу быть ребенком, я могу дурачиться, не стесняюсь быть собой, могу себе позволить не зависеть от общественного мнения», — поделился артист.

    Комик встретился с Киосе в 2026-м году и, спустя полгода отношений, сделал ей предложение. Пара 26 июня расписалась в загсе без свидетелей и пока не планирует пышное торжество.

    Галустян добавил, что не подписывал с новой супругой брачный договор и не исключает: в будущем они могли бы обвенчаться в церкви. Артист мечтает завести с Лилией общих детей.

    Незадолго до свадьбы Михаил Галустян представил президенту России Владимиру Путину телешоу «Битва дронов». Презентация прошла на форуме Народного фронта «Все для Победы!».

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