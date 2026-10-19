«Я могу быть ребенком». Галустян рассказал об отношениях с 35-летней женой

Комик и телеведущий Михаил Галустян признался, что в лице своей новой 35-летней жены — визажистки Лилии Киосе — обрел родственную душу. Об этом он рассказал в интервью Лауре Джугелии.

«Благодаря Лиле я вновь понял, что я могу быть ребенком, я могу дурачиться, не стесняюсь быть собой, могу себе позволить не зависеть от общественного мнения», — поделился артист.

Комик встретился с Киосе в 2026-м году и, спустя полгода отношений, сделал ей предложение. Пара 26 июня расписалась в загсе без свидетелей и пока не планирует пышное торжество.

Галустян добавил, что не подписывал с новой супругой брачный договор и не исключает: в будущем они могли бы обвенчаться в церкви. Артист мечтает завести с Лилией общих детей.

Незадолго до свадьбы Михаил Галустян представил президенту России Владимиру Путину телешоу «Битва дронов». Презентация прошла на форуме Народного фронта «Все для Победы!».