Слухи, намеки и совпадения: что связывает Федора Бондарчука и Викторию Исакову?

Федор Бондарчук и Виктория Исакова регулярно оказываются в одном информационном поле — то на громкой премьере, то на церемонии награждения. Их непринужденные беседы и едва заметные жесты поддержки не ускользают от камер и глаз поклонников. Особенно запомнилось их появление на V Национальной премии ИРИ в мае этого года: Виктория в роли ведущей, Федор — в числе ключевых спикеров. Недавно на премьере сериала «Трудно быть богом» Бондарчук проводил артистку к сцене, держа за руку и помогая подняться. Подробности — в материале 360.ru.

Проекты как точка пересечения Профессиональная связь между режиссером и актрисой дает почву для домыслов. Один из ярких примеров — сказка «Буратино», где Бондарчук играет Карабаса‑Барабаса, а Исакова — лису Алису. Совместная работа над образами, репетиции и промокампания неизбежно сближают артистов, но публика склонна видеть в этом нечто большее. При этом сами звезды не спешат комментировать природу своих отношений, оставляя простор для интерпретаций.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Соцсети и язык тела В цифровом пространстве взаимодействие пары тоже под прицелом. Лайки, репосты, редкие, но меткие комментарии под публикациями друг друга — все это фанаты собирают в единую мозаику. Не менее красноречивы и кадры с мероприятий: взгляды, легкие касания, синхронные улыбки. Психологи говорят, что такие микросигналы часто считываются как проявление симпатии, даже если на деле это просто результат долгой совместной работы и взаимопонимания. Последний подобный случай подогрел слухи о романе Бондарчука и Исаковой. На премьере сериала «Трудно быть богом» постановщик галантно проводил артистку к сцене, нежно держа за руку и помогая подняться, сообщил сайт KP.RU.

Фото: РИА «Новости»