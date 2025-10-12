Сегодня 03:16 Брак с отцом подруги, смерть дочери и рак мужа. Как сложилась жизнь Виктории Исаковой 0 0 0 Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

Заслуженной артистке России Виктории Исаковой, известной по ролям в «Острове» и «Эпидемии», 12 октября исполнилось 49 лет. Она прошла долгий путь к личному счастью и всероссийской славе. Как сейчас складывается личная жизнь и карьера актрисы — в материале 360.ru.

Детство и юношество Исаковой Виктория Исакова родилась в многодетной семье администратора ФК «Анжи» и домохозяйки. Она появилась на свет 12 октября 1976 года в дагестанском городе Хасавюрте. У актрисы есть старший брат Рудольф и сестра Любовь.

Семья переехала в Москву, когда Виктории было 13 лет. Как она позже признавалась, ее жизнь сложилась бы иначе, останься они в Дагестане. Вышла бы как мать замуж и стала верной женой.

В актерскую профессию меня в детстве никогда не тянуло. Я не была звездой школьной самодеятельности, не играла в театральной студии, никого не пародировала и не изображала. Сценой и кино не бредила. У нас в семье не было даже привычки ходить в театр или кино. Виктория Исакова

В столице Виктория училась в школе с углубленным изучением английского языка. Поступила в театральный за компанию Еще школьницей Виктория поняла, что хочет стать артисткой, но родители были против творческих профессий. Свою роль сыграло и то, что ее одноклассницы планировали подавать документы в театральный вуз.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / РИА «Новости»

После школы Виктория попыталась поступить в Щепкинское училище, но там ей заявили, что с таким неславянским лицом ей нечего делать в русском театре. Упорная девушка не сдалась и поступила в РАТИ-ГИТИС, но после первого курса перешла в Школу-студию на курс Олега Ефремова. После вуза сотрудничала с МХТ имени Чехова до 2001 года. Когда Ефремов решил омолодить постаревший состав «Чайки», предложил ей роль Нины Заречной. Ее отец пришел на спектакль, признав талант дочери после просмотра.

После смерти Ефремова театр возглавил Олег Табаков. Возникла ситуация, когда «новая метла по-новому метет». Исакову уволили без объяснения причин, но ей повезло — она попала к режиссеру Роману Козаку, возглавившему театр имени Пушкина. Там она сыграла много ярких ролей в спектаклях, например, в «Бесприданнице» и «Сне в шалую ночь».

Фото: РИА «Новости»

В 2003 году ее наградили премией «Чайка» за роль Панночки в постановке «Вий». Исакова сотрудничала и с другими театрами.

Я такой театральный человек, 20 лет с лишним служу в театре Пушкина, до этого был МХАТ имени Чехова. Я без театра не могу. Без театра нельзя. Виктория Исакова

Карьера в кино Исакова дебютировала на экране еще во время учебы в 1998 году, сыграв пенсионерку в мини-сериале «Чехов и Ко». Первая главная роль ей досталась в сериале «Целуют всегда не тех» в 2000 году, но известность пришла только в 2006-м. Съемки в драме «Точка», где она сыграла девушку по прозвищу Зебра, принесли ей приз за лучшую женскую роль на Чикагском кинофестивале.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Не менее популярными оказались и ее роли в боевике «Охота на пиранью», драме «Требуется няня» и сериале «Оттепель». В фильмографии Исаковой 113 работ в 106 проектах. Она считает одной из ведущих российских актрис. В 2019 году ей присвоили звание заслуженной артистки России.

Непростая личная жизнь Виктории Исаковой Актриса в своей жизни пережила немало трагедий. Первой ее любовью был одногруппник Александр Чижевский, с которыми они планировали пожениться, но за две недели до вручения дипломов парня насмерть сбила машина. Виновника ДТП так и не нашли. У Исаковой начала депрессия, ее поддерживала подруга Дарья Мороз.

Фото: РИА «Новости»

В начале 2000-х она как-то при встрече познакомила Исакову со своим отцом, который также пережил трагедию — его жена, актриса Марина Левтова, насмерть разбилась на снегоходе. Сначала Исакова и Мороз скрывали свои отношения, но в 2003 году поженились. Мужчина был старше ее на 20 лет. Дарья Мороз негативно это восприняла, но позже подруги все же помирились.

Еще одна потеря, с которой в своей жизни столкнулась Исакова — смерть трехмесячной дочери от редкого генетического заболевания. Только в 2015 году пара снова смогла стать родителями. Актриса три года скрывала факт рождения дочери, боясь за нее.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

В 2023 году Юрию Морозу диагностировали рак поджелудочной железы. Лечение не спасло ему жизнь. Режиссер скончался в июле 2025 года.

Все самое худшее уже случилось. Спасибо, что не льете слезы и не устраиваете концерты. Юрочка простился легко и со светом. Виктория Исакова

В наследство супруге и двум дочерям режиссер оставил недвижимость в Псковской области и Подмосковье на общую сумму более 65 миллионов рублей. Чем сейчас занимается Исакова Актриса воспитывает долгожданную дочь, стараясь уделять ей как можно больше времени. Продолжает сниматься в проектах и развиваться как продюсер. Сейчас в производстве находятся несколько картин: «Буратино», «Витязи», «Дети перемен — 2», «Радар» и «Чудо Юдо», в ряде которых у нее главные роли. Ожидается премьера сериала «Циники», где она и сыграла, и выступила креативным продюсером.

Фото: РИА «Новости»

Супруг актрисы не успел завершить работу над фильмом «Таня и космонавт», где Исакова играет главную роль, поэтому ей пришлось заканчивать съемки с режиссером Алексеем Кокоревым. По ее словам, эта работа помогла ей справиться с тяжелой потерей. Помимо семьи и карьеры артистка активно занимается благотворительностью. Еще в 2016 году она стала послом благотворительного фонда «Измени одну жизнь, который помогает воспитанникам детдомов и приемным родителям.