Рядом с телом бывшего мужа Анны Седоковой нашли предсмертное послание

Бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса нашли мертвым в Москве, рядом с ним лежал телефон с посланием. Об этом сообщил Telegram-канал Super.ru .

По неуточненным данным, он свел счеты с жизнью. Тело Тиммы нашли в подъезде. Рядом с ним лежал телефон с надписью на обоях.

«Позвоните Анне», — было написано на заставке.

Накануне у Седоковой был день рождения — ей исполнилось 42 года. Экс-супруг трогательно поздравил ее с праздником в соцсетях.

В октябре певица подала на развод с Тиммой. Незадолго до этого она рассказывала поклонникам, что в ее отношениях появились проблемы. Пара пыталась решить все трудности, но брак трещал по швам.

Анна и Янис поженились в 2020 году. Это был третий брак артистки. С первым мужем Валентином Белькевичем она пробыла с 2004 по 2006 год, потом развелась и вышла за бизнесмена Максима Чернявского в 2011 году, но их отношения тоже закончились через два года.