«Был везде заблокирован». Отец Яниса Тиммы посетовал, что почти не общался с сыном

Отец Яниса Тиммы рассказал, что три года почти не общался с сыном

Погибший экс-муж певицы Анны Седоковой не общался с отцом последние три года. Об этом в беседе с 360 рассказал отец баскетболиста Райтис Тимма.

«Где-то, может, месяц-полтора назад созванивались. Но я могу сказать, что три года мы не общались. Я был везде заблокирован. Я был заблокирован на всех сайтах, на всех телефонах. Такие вот дела, к сожалению», — подчеркнул отец Яниса Риммы.

По словам Райтиса Тиммы, Андрей Кириленко был хорошим другом его сына, поэтому он надеется на его помощь в это непростое время. Отец погибшего спортсмена добавил, что сейчас решает вопрос о своей поездке в Москву.

О гибели бывшего мужа Анны Седоковой стало известно минувшей ночью. Рядом с телом нашли предсмертное послание.