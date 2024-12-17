Появились кадры из отеля, где покончил с собой бывший муж Седоковой

Номер экс-супруга певицы Анны Седоковой баскетболиста Яниса Тиммы опечатали после его смерти. Кадры из московской гостиницы, где он жил и скончался, появились в распоряжении 360.ru.
По предварительным данным, он скончался из-за асфиксии. Рядом с телом спортсмена лежал телефон, на заставке которого был номер бывшей жены и надпись: «Позвоните Анне».
Артистка вышла замуж за Тимму в 2020 году. В октябре этого года она подала на развод. Накануне звезда отметила 42-летие, экс-супруг трогательно поздравил ее в соцсетях. В этот же день скончался. По неуточненной информации — наложил на себя руки.
После произошедшего на связь с поклонниками вышла сама Седокова. Она попросила не распространять новости о происшествии и отметила, что хочет оградить своего сына от этой информации. Также артистка призналась, что последние годы она жила в аду.
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