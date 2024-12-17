Бывший муж Седоковой Янис Тимма заселился в московский хостел перед смертью

Тело бывшего супруга певицы Анны Седоковой баскетболиста Яниса Тиммы нашел вышедший для встречи курьера житель дома в центре Москвы. Об этом 360.ru рассказал владелец хостела Александр, куда вечером перед гибелью заехал спортсмен.

По его словам, Тимма забронировал обычный номер всего на один день.

«Обнаружил его сосед этого дома, который спускался за едой из доставки, настолько я знаю. Тимма был только первый день, поэтому соседи на него не жаловались», — заявил Александр.

Он добавил, что о смерти баскетболиста узнал от администратора, который связался с ним по телефону. Александр добавил, что, когда прибыл на место, то там уже работали следователи. Помещение, где жил Тимма, опечатали.

Владелец хостела подчеркнул, что, по словам сотрудников, ничего странного в поведении спортсмена никто не заметил. Тимма вел себя приветливо и всем улыбался.

По данным СМИ, баскетболист Янис Тимма совершил самоубийство в подъезде жилого дома в центре Москвы. Рядом с его телом нашли телефон, где на заставке была запись «Позвоните Анне». В последний раз с бывшей супругой баскетболист связывался накануне, поздравив ее в социальных сетях с днем рождения.

Решение о разводе Анны Седоковой и Яниса Тиммы мировой судья Хорошевского района Москвы вынес 9 декабря. Иск подала певица. По данным Telegram-канала Baza, после начала процесса в социальных сетях Тиммы появились весьма депрессивные видеозаписи, и подписчики спортсмена заподозрили его в подготовке к суициду.