«Вы не представляете, в каком аду я жила». Седокова вышла на связь после смерти экс-мужа

Певица Анна Седокова впервые после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы вышла на связь. В социальной сети Instagram* она опубликовала видео, в котором попросила не распространять новости о трагедии.

Накануне артистка отметила 42-летие. По словам Седоковой, последние годы она жила в аду. Певица заявила, что должна оградить своего сына от новостей об этих событиях.

«Очень прошу, пожалуйста, у меня ребенок маленький. Он ничего не должен знать. Вы не представляете просто, в каком аду я жила в последние годы. Я просто должна спасти ребенка от этой информации. Если вы можете, пожалуйста, я очень прошу», — попросила артистка со слезами на глазах.

Бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тимму нашли мертвым в Москве. Рядом с ним лежал телефон с предсмертным посланием.

В октябре певица подала на развод с Тиммой. Незадолго до этого она рассказывала поклонникам, что в ее отношениях появились проблемы. Пара пыталась решить все трудности, но брак трещал по швам.

Анна и Янис поженились в 2020 году. Это был третий брак артистки. С первым мужем Валентином Белькевичем она жила с 2004 по 2006 год, потом развелась и вышла за бизнесмена Максима Чернявского в 2011 году, но их отношения тоже закончились через два года.

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