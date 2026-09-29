Сегодня 05:43 «С таким произношением актрисой не станешь». Путь Аллы Демидовой от экономиста до легенды Таганки Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

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В пять лет она назвала себя «Великойактрисой», а в 22 услышала: «С таким произношением актрисой не станешь». Народной артистке Алле Демидовой исполняется 90. Что ей пришлось пережить между этими двумя фразами и почему она до сих пор не пускает никого в свою жизнь?

Девочка, которая хотела быть «Великойактрисой» Алла Демидова родилась 29 сентября 1936 года в Москве. Уже в пять лет она знала, кем хотела стать, и на вопрос «Девочка, кем бы ты хотела стать?» отвечала — «Великойактрисой», думая, что это одно слово. Во время Великой Отечественной войны девочку отправили к бабушке во Владимир. Отец, Сергей Демидов, ушел добровольцем на фронт и погиб в 1944 году при освобождении Варшавы, Алла практически не сохранила воспоминаний об отце. Мать Аллы вышла замуж во второй раз, но отношения с отчимом не сложились. Они жили в коммунальной квартире у Балчуга.

Фото: РИА «Новости»

Играя во дворе с детьми, Алла всегда рвалась быть первой, несмотря на то что некоторые игры ей не давались. Детям это надоело, и однажды они схватили ее за руки и за ноги, перекинули через перила Москворецкого моста и держали над водой. «После этого у меня, видимо, началось одиночество, и, видимо, начался комплекс предательства», — признавалась Демидова. С тех пор девочка стала держать дистанцию. Позже ее даже называли нелюдимой, говорили, что она не выносит компаний и застолий. «С таким произношением актрисой не станешь» Демидова с детства не просто хотела стать актрисой. Девочка со школы уже активно участвовала в драмкружке, где ей доставались не всегда самые простые роли. Поступать Алла решила в Щукинское училище, читала перед комиссией — и получила вердикт: с таким произношением актрисой не станешь. Она не стала пробовать снова — по крайней мере, сразу. Вместо этого Демидова пошла на экономический факультет МГУ. Там она училась всерьез, окончила экономический факультет с отличием, осталась в аспирантуре и начала вести семинары по политэкономии. По словам актрисы, в те годы она старалась заглушить в себе мысли о театре, запрещая себе даже думать о сцене. Но запрет не работал, и чем сильнее она себя отговаривала, тем больше ей хотелось попасть на сцену. Уже на третьем курсе экономического факультета она не выдержала своего же запрета и тайно пришла в студенческий театр МГУ, будто сделала что-то запрещенное. Там она получила первую настоящую роль.

Фото: РИА «Новости»

Ролан Быков в 1958 году поставил спектакль «Такая любовь» по пьесе Павла Когоута и дал ей роль Лиды Петруссовой. Спектакль прогремел на всю Москву, а Быков открыл публике новых артистов. Студенческого театра Демидовой оказалось мало, и она поступила в студию при Театре имени Ленинского комсомола. Но через год ее оттуда отчислили с формулировкой «профессионально непригодна». Несмотря на постоянные поражения, она вновь подалась в Щукинское училище, в мастерскую Анны Орочко. Орочко ее приняла, но снова — условно, потому что шепелявость никуда не делась. Алла окончила Щукинское училище в 1964 году, когда ей было уже 28 лет. К этому возрасту большинство выпускников театральных вузов уже имели за плечами годы сценической работы. «Как брат с сестрой» С будущим мужем, сценаристом Владимиром Валуцким, Демидова познакомилась в 1961 году в Щукинском училище. Мать Валуцкого была против брака и не хотела видеть актрису невесткой. Их брак с самого начала был необычным. Супруги полностью доверили быт домработнице, чтобы сосредоточиться на творчестве. Они были единомышленниками, которых связывали общие интеллектуальные интересы. Но при этом Алла ходила на премьеры одна, а отдыхать они часто ездили раздельно.

Мы с ним жили как брат с сестрой. Самые крепкие браки не замешаны на сексе. Секс уходит, а любовь и привязанность остаются. Алла Демидова актриса

У Валуцкого был роман с актрисой Надеждой Репиной, который начался в 1974 году и длился 14 лет. Демидова догадывалась об этом, но предпочитала не драматизировать.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, в начале 90-х у Валуцкого появилась внебрачная дочь Александра от другой женщины, о чем Демидова узнала, когда девочке уже было пять лет. Актриса отреагировала на это спокойно и даже облегченно, поскольку у мужа была нерастраченная отцовская любовь. Сама же она детей она не хотела. По ее словам, у нее «нет материнского чувства». Таганка и Гамлет В 1964 году Юрий Любимов возглавил Театр на Таганке и привел туда весь свой выпускной курс из Щукинского училища. Демидова вошла в это число — она стала одной из тех, кто стоял у истоков театра, которому предстояло изменить советскую сцену. Таганка Любимова строилась как театр-ансамбль, где каждый голос подчинялся общему звучанию. Демидова позже вспоминала, что в ранние годы там не было ни званий, ни иерархии — все начинали с одной точки. В 1971 года на Таганке вышел «Гамлет» в постановке Любимова. Владимир Высоцкий играл принца, а Демидова — королеву Гертруду, его мать.

Фото: Александр Пороховщиков в роли отца Гамлета, Владимир Высоцкий в роли Гамлета и Алла Демидова в роли Гертруды в спектакле «Гамлет». / РИА «Новости»

Высоцкий очень дорожил ею как партнершей по сцене. Их дуэт строился на контрасте: Гамлет Высоцкого — сгорающий, кричащий, разрывающий себя; Гертруда Демидовой — застывшая, молчаливая, не уступающая. Кроме Гертруды, она сыграла на Таганке Эльмиру в «Тартюфе», Раневскую в «Вишневом саде» у Эфроса и Марину Мнишек в «Борисе Годунове». Но именно Гертруда стала ее первой встречей с шекспировским «Гамлетом». Гамлет без Таганки Трещина в Театре на Таганке к началу 1990-х стала непреодолимой. Театр раскололся на два лагеря, конфликт пропитал каждую репетицию, и сцена превратилась в поле боя. Демидова не стала ввязываться в свару. Она начала брать больничные, придумывать командировки и любыми способами избегать выхода на сцену.

«В театре меня всегда спасало то, что я жила на обочине. Когда в Таганке разразился общий конфликт, все обнажилось: все болезни, все гнойники. Я не убегала, но я не могла позволить себе выходить на сцену в такой ситуации. Алла Демидова

Недовольство коллег ее отсутствием в конце концов вышло наружу, и они пришли к тогдашнему директору театра Борису Глаголину и поставили ультиматум: либо она играет, либо уходит. Демидова написала заявление и ушла. Еще до ухода из Таганки она начала строить свое пространство. В 1988 году она вместе с Романом Виктюком выпустила «Федру» по Цветаевой — этот спектакль стал отправной точкой ее будущего «Театра А», который она основала в 1993 году. В 2001 году греческий режиссер Теодорос Терзопулос поставил для нее «Гамлет: урок». Это был не традиционный шекспировский спектакль, а моноспектакль в форме «мастер-класса»: Демидова играла преподавательницу, которая читает молодым актерам лекцию о Гамлете — и постепенно сама становится Гамлетом.

Фото: РИА «Новости»

Она хотела сыграть эту роль давно. Еще в Щукинском училище Анна Орочко предложила ей попробовать «роль, которая тебе совсем не подходит», и она выбрала Гамлета — прочитала все его монологи. Согласилась она только на Терзопулоса. Она отказала другим режиссерам и работала именно с ним, потому что он позволил ей оставить в шекспировском тексте только то, что ей интересно: Гамлета и Гертруду, Гамлета и Офелию, монологи, безумие, смерть. Критики писали, что ее лицо похоже на трагическую маску, а каждый жест несет особую тяжесть. Настоящий диалог в этом спектакле, по мнению одного из театральных обозревателей, ведет не Гамлет с другими персонажами, а «человек на сцене — с пустотой, с вечностью». Та, которой когда-то сказали «с таким произношением актрисой не станешь», та, которой давали мальчишеские роли, та, что 10 лет стояла за Гертрудой, — в итоге стала принцем. На своих условиях В апреле 2015 года после тяжелой болезни умер Владимир Валуцкий, с которым Алла Демидова прожила больше полувека. Последние пять лет его жизни она делала все, чтобы он прожил еще месяц, еще неделю, еще день.

Фото: РИА «Новости»

Сегодня актриса пишет книги — воспоминания, дневники, заметки о поездках. Недавно вышла книга «Это было давно. Путешествия. Дневники. Воспоминания», где она рассказывает о своих странствиях, встречах с интересными людьми и работе с выдающимися режиссерами. В этом году ей исполняется 90 лет, которые она встречает не на шумных торжествах, а в привычном для себя уединении. Она мало общается, не ходит по улицам и магазинам, редко бывает в театре. К юбилею телеканал «Россия-Культура» показывает программы с ее участием. 29 сентября в эфир выйдет чтецкая программа по Марине Цветаевой «XX век. О времени и о себе», режиссером которой выступил Роман Виктюк. В этот же день в 10 кинотеатрах сети «Москино» пройдут бесплатные показы фильмов с участием актрисы — «Мешок без дна» и «Аленький цветочек».