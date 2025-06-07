Голые наряды и школьные курилки. Вернувшаяся на сцену Глюкоза взялась за старое?

Певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как Глюкоза, начала карьеру в подростковом возрасте в сотрудничестве с продюсером Максимом Фадеевым. Из неформалки с доберманом она выросла в статную женщину, а потом оскандалилась пьяным концертом и «голой» вечеринкой. Как певица оправилась после отмены, выяснил 360.ru.

Кто такая Глюкоза Музыкальная карьера Глюкозы началась довольно необычно. Ее хиты «Шуга» и «Невеста» уже крутили по радио, но как выглядела певица, никто не знал. Ее голос специально делали электронным, а клипы — анимационными. Ионова раскрыла лицо в 2003 году на финальном концерте «Фабрики звезд».

Фото: Said Gadzhiev/Russian Look / www.globallookpress.com

Фадеев распланировал все до мелочей. Ради пиара Глюкозе придумали детство в Сызрани и случайное попадание демо-версии первой песни в его руки. На самом деле девочка родилась и выросла в Москве, а до певческой карьеры успела сняться в «Ералаше» и фильме «Война принцессы». На съемках последнего они и познакомились.

К 16 годам я уже курила, могла пить пиво, у меня даже были наркотики. То есть была абсолютно дворовая жизнь. Наталья Чистякова-Ионова

Продюсер буквально спас ее. Демо «Шуги» он записал вместе с женой и только потом пригласил девочку в проект. Конфликт между Глюкозой и Фадеевым Этот тандем не перенес испытания славой, временем и деньгами. В 2015 году они работали над совместным анимационным проектом с бюджетом в один миллиард рублей. Фадеев выступил в качестве режиссера, Глюкоза и ее муж Александр Чистяков — как продюсеры. Фильм провалился в прокате, а часть денег осела на офшорах. Суд взыскал с четы более 26 миллионов рублей.

Фото: Olga Loskutova/Russian Look / www.globallookpress.com

Дальше — больше. Фадеев объявил о перезапуске проекта «Глюкоза» без Чистяковой-Ионовой, а затем пригрозил отобрать права на псевдоним и старые песни. После череды публичных перепалок они рассорились окончательно. «Манипуляции и вранье — как раз ее конек. Но я уже привык к нападкам тех, чья карьера состоялась благодаря мне и моей компании», — заявил Фадеев. Глюкоза на «голой» вечеринке Ивлеевой Той самой Глюкозой — девочкой с хвостиками, собакой и в черных очках — она перестала быть после рождения первого ребенка. Чистякова-Ионова сильно изменилась, стала активно вести соцсети и выходить в свет в откровенной одежде. Она объясняла журналистам, что наконец почувствовала себя женщиной.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Любовь к наготе сослужила ей плохую службу. Большой ошибкой стало участие в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой в конце 2023 года. Само присутствие на скандальном мероприятии стало красным флагом для общественности. Певица лишилась новогодних эфиров, сотрудничества с некоторыми телеканалами и рекламными агентствами, а потом спешно уехала с семьей на Сейшельские острова, несмотря на сезон дождей. Концерт Глюкозы на Дне металлурга в Красноярске Пристрастия юности напомнили о себе в июле 2024 года. На концерте в честь Дня металлурга в Красноярске певица вела себя неадекватно. Она медленно двигалась, забывала тексты песен, ругалась матом и трогала себя за интимные места. Когда видео с концерта разлетелось по соцсетям, певица попыталась оправдаться. Она заявила, что недавно похоронила бабушку и начала пить препараты, которые якобы дали такой эффект.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Мне прописали лекарства, снотворное и антидепрессанты. Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня», — сказала она. Мало кто поверил в это объяснение. Именно тогда Фадеев обратился в суд, чтобы отобрать у нее права на псевдоним и песни. Спустя всего два месяца Чистякову-Ионову задержали в аэропорту Шереметьево, заподозрив в наркотическом опьянении. Она отказалась пройти медосвидетельствование и попала на штраф в пять тысяч рублей. Курилки в школах Проблем Ионовой добавила старшая дочь Лидия. Подростка исключили из двух школ, в том числе за курение. На это мать возмутилась, что детей ущемляют.

Фото: www.globallookpress.com

«Я понимаю, что с этой свободой Лида немножко не справляется. Но, с другой стороны, где детям курить? Они в машине едут с родителями — там не могут. Из школы не выпускают. Ну сделайте детям место для курения!» — заявила она. Отношение Глюкозы к Украине В августе 2020 года Глюкозу не пустили на территорию Украины. Оказалось, власти на три года запретили ей въезд из-за посещения Крыма. Когда ограничение сняли, она полетела в Киев и тут же нарвалась на неприятности. Ее три часа допрашивали на таможне, а после Госпогранслужба Украины опубликовала видео, на котором певица назвала Крым украинским. Чистякова-Ионова утверждала, что это монтаж. «На третьем часу прессинга вопросом „Чей Крым?“ я задала встречный вопрос: „Чего вы добиваетесь? Чтобы я сказала, что Крым украинский? Что вообще происходит? Ну отправляйте обратно, к чему эти допросы?“» — сказала она.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

О событиях февраля 2022 года она предпочла не высказываться. В 2024 году пожертвовала 70 тысяч рублей в рамках инициированного телеведущей Ксенией Собчак проекта помощи жителям Белгородской области. Отмена Глюкозы Глюкоза возобновила выступления, несмотря на все скандалы. За нее заступился Филипп Киркоров, который сам попал под удар после «голой» вечеринки, а потом с триумфом вернулся на сцену. «Посмотреть, как падает звезда, — любимая народная забава. С таким же удовольствием ей любуются, на нее смотрят, а затем ее мочат с таким же удовольствием», — заявил певец. В 2025 году Чистякова-Ионова презентовала новый мини-альбом под названием Harmony и сменила сценический образ, чтобы привлечь молодежь. Сохранился ее заработок на корпоративах, и даже проблемы с налоговой удалось решить.