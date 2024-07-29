Глюкоза выкупила права на псевдоним за 600 тысяч долларов

Глюкоза выкупила у Фадеева права на псевдоним и песни за 600 тысяч долларов

Певица Глюкоза (Наталья Ионова) рассказала, что в 2007 году заплатила продюсеру Максиму Фадееву за права на свой псевдоним и более 20 песен 600 тысяч долларов. Ее слова передала журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале .

Артистка уточнила, что спустя год после подписания договора с продюсером в России изменилось законодательство по авторским правам. Оно касалось смежных прав на исполнение в эфире. Несмотря на это, Глюкоза без проблем появлялась на телевидении с песнями до начала 2023 года.

«За все эти права мы с мужем заплатили тогда Фадееву 600 тысяч долларов», — отметила певица.

По словам артистки, Фадеев развернул против нее целую кампанию. Он начал пользоваться коллизией нового закона и договора, блокируя выступления певицы на телевидении. Представитель продюсера потребовал четверть от доходов, а взамен пообещал не создавать проблем с правами, добавила Ионова.

Тем не менее Глюкоза выразила благодарность Фадееву за совместную работу. Она попросила его остановиться в своей борьбе и сконцентрироваться на новых хитах и проектах.

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