Певица Глюкоза погасила налоговый долг

Федеральная налоговая служба (ФНС) разблокировала банковские счета известной певицы Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюк’oZa), ранее замороженные из-за долгов по неуплате налогов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «БИР-Аналитик».

В конце июля ФНС заблокировала операции по банковским счетам Ионовой, ее сумма долга составляла 262,817 тысячи рублей.

В настоящее время на имя Чистяковой-Ионовой зарегистрировано ИП. В качестве основной деятельности указана «деятельность в области художественного творчества», данные о заблокированных счетах отсутствуют.

Глюкозе ранее принадлежала компания «Система–А», с основным видом деятельности «Производство телевизионных программ, видеофильмов и кинофильмов», но в январе 2023 года организация прекратила работу.

В четверг стало известно, что долг перед налоговой в 302 миллиона рублей закрыл бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.