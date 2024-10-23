«Смотреть, как падает звезда — любимая забава». Киркоров поддержал Глюкозу после скандала
Киркоров выступил против травли оскандалившейся певицы Глюкозы
Известный российский исполнитель Филипп Киркоров выступил против травли певицы Натальи Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза. Его слова привело издание «Страсти».
«Мне не нравится, когда на артиста набрасываются с оголтелой ненавистью и начинают топтать ногами. Посмотреть, как падает звезда — любимая народная забава. С таким же удовольствием ей любуются, на нее смотрят, а затем ее мочат с таким же удовольствием», — сказал Киркоров.
Певец добавил, что для общества травля кого бы то ни было всегда губительна. Также он напомнил известное выражение: «не судите, да не судимы будете».
Днем ранее стало известно о задержании Ионовой в терминале аэропорта Шереметьево за употребление запрещенных препаратов. Суд оштрафовал ее на пять тысяч рублей.
Сама Глюкоза уже выступила с заявлением относительно задержания. По словам Ионовой, за ситуацией стоит некий человек, который «пытается ее уничтожить».