«Мне не нравится, когда на артиста набрасываются с оголтелой ненавистью и начинают топтать ногами. Посмотреть, как падает звезда — любимая народная забава. С таким же удовольствием ей любуются, на нее смотрят, а затем ее мочат с таким же удовольствием», — сказал Киркоров.

Певец добавил, что для общества травля кого бы то ни было всегда губительна. Также он напомнил известное выражение: «не судите, да не судимы будете».

Днем ранее стало известно о задержании Ионовой в терминале аэропорта Шереметьево за употребление запрещенных препаратов. Суд оштрафовал ее на пять тысяч рублей.

Сама Глюкоза уже выступила с заявлением относительно задержания. По словам Ионовой, за ситуацией стоит некий человек, который «пытается ее уничтожить».