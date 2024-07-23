«Нет таких антидепрессантов». Нарколог объяснил странное поведение Глюкозы на концерте

У певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) на скандальном концерте в Красноярске было выраженное состояние измененного сознания, которое провоцируют психоактивные вещества. Об этом 360.ru рассказал психиатр, нарколог Василий Шуров.

Артистка в социальной сети Instagram* объяснила свое неадекватное поведение во время выступления приемом антидепрессантов. Исполнительница рассказала, что потеряла бабушку, которая ее воспитывала.

Шуров заявил, что лекарства не могли так повлиять на состояние певицы.

«Извините, нарушение координации, не попадать в фонограмму, трогать себя за интимные места, материться… Не существует таких антидепрессантов, из-за которых можно так себя вести», — заявил специалист.

Он развенчал обывательский миф о том, что антидепрессанты — это «наркотики», которые выписывает психиатр.

«Я считаю, что надо вести себя как взрослый человек, признавать проблему, не пытаться переводить стрелки на психиатрию и стигмировать прием антидепрессантов. Нет таких антидепрессантов. Там выраженное состояние интоксикации», — заключил Шуров.

Красноярцев возмутило поведение Глюкозы, которая вышла на сцену в неадекватном состоянии. Певица даже не пыталась сделать вид, что открывает рот под фонограмму, а во время живого выступления пропела несколько строчек с матом. Также артистка трогала себя за интимные места.

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