Ползала и дрыгалась на сцене. Глюкоза выступила в Москве в откровенном наряде

Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) в очередной раз шокировала публику. Во время выступления в Москве она вышла на сцену в откровенном наряде, сообщил StarHit .

Стилист Александр Писакин в своих соцсетях выложил сторис с концерта артистки в Москве. Глюкоза вышла в белом облегающем топе, белых стрингах поверх черных колгот, черных кожаных перчатках выше локтя, черных ботфортах и темных очках.

Радикальная смена имиджа, как предположили в ряде СМИ, может быть направлена на привлечение более молодой аудитории. Изменилась также манера исполнения артистки. Глюкоза странно извивалась на сцене и дергала ногами в такт музыке.

Фанаты артистки раскритиковали ее новый образ и теперь гадают, что с ней произошло. Некоторые пользователи Сети предположили, что Глюкоза нуждается в психологической помощи.

«Пластика танцующей табуретки», — написал один из комментаторов.

Ранее Глюкоза презентовала в одном из московских клубов свой мини-альбом Harmony.