Сегодня 03:18 «Этот день настал». Канье Уэст в России: почему его концерт захотели отменить и что требуют от Йе Фото: SMG/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

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Визит Канье Уэста в Россию грозит стать самым скандальным событием осени. Мессию мировой сцены ждали годами, но некоторые общественники и политики припомнили артисту его любовь к Гитлеру, антисемитские заявления и другие эпатажные выходки. Приедет ли Йе в Петербург на самом деле, сколько стоят билеты и почему Уэста захотели отменить?

Когда Канье Уэст даст концерт в России Выступления Йе, первые за всю карьеру артиста в России, пройдут 10 и 11 октября 2026 года на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Организаторы уже подтвердили, что мероприятие состоится — менеджменту Уэста перевели аванс. В Москву Йе в этот раз не поедет. Так говорят те же организаторы — продюсер Яна Рудковская считает иначе. По ее информации, рэпер все же выступит в российской столице. «Этот день настал! Канье Уэст впервые приедет с концертами в Россию! <…> Я знаю, что он будет и в Москве», — уверила Рудковская. При этом в Москве Уэста ждали еще летом 2024 года. Артист действительно приезжал в Россию, но ограничился встречей со своим давним другом, модельером Гошей Рубчинским. Сколько стоят билеты на концерт Канье Уэста Посмотреть на настоящего живого американца этой осенью стоит дорого. Однако большую часть билетов на оба выступления Йе в Петербурге россияне уже выкупили. Дальние сектора верхнего яруса: от 9000 до 15 000 рублей.

Танцпол: 25 000 рублей.

Нижний ярус: от 30 000 до 50 000 рублей.

VIP-ложи: 160 000 рублей. Первыми с прилавков размели доступ к удобным ложам. Чуть медленнее ушли билеты низшей категории, закрылся и доступ на танцпол. К делу тут же подключились перекупщики: по данным «Коммерсанта», места за 9000 рублей они перепродают уже за 30 000. Иногородним любителям зарубежной эстрады придется заплатить еще и за проезд в Петербург. Путешествие из Москвы, к примеру, обойдется примерно в 10 000 рублей за билеты на самолет в обе стороны. Наверняка поднимется и стоимость съема жилья — пока небольшую студию не так далеко от центра Северной столицы можно снять за 5000 рублей в сутки.

Фото: РИА «Новости»

Канье Уэст верхом на земном шаре Уэст катается по миру с концертной программой Ye Live Concert Tour. Таким образом артист промоутирует последний альбом Bully. Опасаться только новых треков не стоит — Йе с удовольствием исполняет и свои главные хиты, от монструозного Black Skinhead до Power, Runaway и Ghost Town. Скорее всего, выступать музыкант будет на циклопической сцене в форме земного шара. Для реализации сложнейшей художественной задумки в Петербург вместе с артистом прибудет его бессменный продюсер и соратник Андре Траутман, курирующий визуальные и акустические решения стадионного масштаба. Весь концерт на Globe Stage проецируют изображения Земли и Луны. Уэст признавался, что для своего образа он черпал вдохновение из культового аниме «Акира». Над сигнатурной любовью к пафосу Йе некоторые россияне уже посмеялись в социальных сетях. Артисту предложили проецировать на сцену намного более смешные образы. К примеру, Йе рекомендовали появиться на гигантском румяном блине, сказочном колобке, необъятном тазике салата оливье или даже верхом на фигуре свинки Нюши из мультсериала «Смешарики».

Фото: социальные сети

Почему Канье Уэст едет в Россию Европейская часть тура обернулась для музыканта серией провалов. Причина всякий раз была одна и та же: за Канье Уэстом тянется длинный шлейф антисемитских высказываний. Он публично признавался, что «любит определенные вещи в Гитлере», выпускал трек с названием, отсылающим к нацистскому приветствию, и продавал на своем сайте одежду со свастикой. Великобритания: МВД аннулировало визу артиста перед фестивалем Wireless Festival в Лондоне.

Польша: площадка на стадионе «Шленски» расторгла договор после заявления министра культуры.

Швейцария: футбольный клуб «Базель» отказался предоставить стадион «Санкт-Якоб Парк».

Другие страны: концерты отменены в Марселе, Праге и городах Италии. Въезд в Австралию артисту запрещен. Европейская блокада вынудила команду рэпера искать новые концертные хабы. Менеджеры справились с задачей идеально — Уэст дал эпичные концерты в Стамбуле, Тбилиси и Алма-Ате. При этом безвизовая Турция привлекла огромный поток фанатов из России и представителей отечественного бомонда. На трибунах заметили модель Диану Коркунову и певицу Глюкозу, Бурунов выложил мемное фото, Виктория Боня еще долго пела Йе дифирамбы в своих социальных сетях.

Фото: IMAGO/Ron Sachs / CNP /MediaPunc / www.globallookpress.com

Пусть поддержит СВО Анонс концертов Канье Уэста вызвал неоднозначную реакцию некоторых представителей российского истеблишмента. Активист Виталий Бородин потребовал выступление музыканта отменить. Он уже направил запросы в Минкульт и силовые ведомства. Общественник назвал концерты Йе «плевком в наше общество». Активиста не устроило поведение жены Уэста Бьянки Цензори, его антисемитские выпады и то, что Йе «ни разу не высказался в поддержку России» и российских военных. Депутат от «Справедливой России» Новичков также сказал, что перед выступлением любой иностранный артист должен заявить о своей «моральной поддержке» СВО. «Если они хотят зарабатывать деньги, они должны понимать, что страна находится в ситуации СВО, и страна нуждается в моральной поддержке со стороны деятелей культуры, если они себя таковыми осознают. Поэтому, если этого не будет, я буду ставить вопрос об отмене концертов», — объяснил свою позицию парламентарий. Репертуаром Канье Уэста заинтересовались также сотрудники «Сорока Сороков». Годом ранее они уже просили власти проверить артиста на экстремизм и дискредитацию российской армии.

Фото: DC/MediaPunch via www.imago-imag / www.globallookpress.com

Резко высказалась и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «Поклонник Адольфа Гитлера рэпер Канье Уэст едет с концертами в Россию. Главное, чтобы не выступил в футболке со свастикой в пережившем блокаду Ленинграде», — написала Мизулина в своем телеграм-канале. Депутат Виталий Милонов в беседе с «Газета.ru» раскритиковал сам жанр хип-хопа и предложил Уэсту спеть в Петербурге шансон. В частности, подходящей парламентарию показалась песня «Что ж ты, фраер, сдал назад». Впрочем, Уэста в России все равно ждут. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала Йе талантливым артистом и призналась, что с удовольствием сходила бы на его концерт. Первый зампред думского комитета по культуре Елена Драпеко заявила, что у музыканта в России много поклонников. «И спасибо ему большое за то, что он на фоне антироссийской истерии принял решение приехать к нам с концертами», — заметила она. Вице-спикер Владислав Даванков также призвал не запрещать концерты музыканта. «Это не вопрос безопасности или государственной важности. Это вопрос личного вкуса. И зачем людям указывать, что им можно слушать, а что нет?» — заявил политик в телеграм-канале.

Фото: IMAGO/Vlasov Sulaj / www.globallookpress.com