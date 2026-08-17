Канье Уэст выступит в Петербурге в октябре

Рэпер Канье Уэст даст два концерта в Санкт-Петербурге в октябре

Американский хип-хоп-исполнитель Канье Уэст даст два концерта в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Об этом 360.ru сообщили в концертном агентстве Say Agency.

«Да, действительно, концерт Канье Уэста планируется 10–11 октября на „Газпром Арене“», — подтвердили в компании.

На сайте «Газпром Арены» появились билеты в продаже. Минимальная стоимость на верхний ярус трибун начинается от девяти тысяч рублей. Чтобы оказаться на танцполе, нужно заплатить 25 тысяч рублей. Самые дорогие места — в VIP-ложе, там ценник установили в 160 тысяч рублей, но свободных мест уже практически нет.

Вместе с Уэстом в Петербург едет его ближайший музыкальный соратник и куратор Андре Траутман, добавивший творчеству артиста насыщенности и зрелищности, добавили в пресс-службе арены.

Днем ранее Уэст выступил в Алма-Ате, на его выступление собрались около 30 тысяч человек.