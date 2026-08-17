Рудковская анонсировала концерт Канье Уэста в Москве

Концерты Канье Уэста состоятся не только в Санкт-Петербурге, но и в столице России, подробности скоро станут известны. Об этом сообщила ведущая и продюсер Яна Рудковская в своем телеграм-канале .

«Я знаю, что он будет и в Москве. Как только у меня будет больше информации, где и когда, я дам знать здесь тут же. Ждать осталось совсем недолго», — написала Рудковская.

Ранее организаторы концертов Уэста, которые пройдут 10 и 11 октября на «Газпром Арене», сообщили стоимость билетов. За место на верхнем ряду трибуны придется отдать девять тысяч рублей, попасть на танцпол можно будет за 25 тысяч.

Канье Уэст один из наиболее популярных рэп-исполнителей мира, он 24 раза получал премию Грэмми.